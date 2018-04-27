Осторожность ЕЦБ стала негативным фактором для евро

По результатам вчерашнего заседания ЕЦБ было принято ожидаемое решение сохранить параметры монетарной политики неизменными. Однако, риторика регулятора оказалась недостаточно жесткой для рынка. С одной стороны, уверенность ЕЦБ в достижении инфляцией целевого уровня в обозримом будущем сохранилась. С другой стороны, заявления председателя М.Драги в отношении темпов экономического роста и нехватки наблюдений для надежных выводов прозвучали крайне настороженно.
Аналитики SG полагают, что экономика еврозоны остается подвержена действию временных факторов, поэтому программу количественного смягчения темпом €15млрд/мес. стоит продлить до конца 2018 г. Об этом ЕЦБ может сообщить на заседании в июне или июле.
Осторожность европейского регулятора стала негативным фактором для европейской валюты (EUR/USD 1.21, -0.5%) и спровоцировала покупки в сегменте долга (Bunds’10 0.59%, -4 бп). Стратеги SG по-прежнему считают, что европейская валюта находится вблизи своих минимальных уровней и ожидают восходящего тренда к 1.26 в 1п’18 и к 1.30 до конца 2п’18.
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