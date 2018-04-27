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Осторожность ЕЦБ стала негативным фактором для евро


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 

По результатам вчерашнего заседания ЕЦБ было принято ожидаемое решение сохранить параметры монетарной политики неизменными. Однако, риторика регулятора оказалась недостаточно жесткой для рынка. С одной стороны, уверенность ЕЦБ в достижении инфляцией целевого уровня в обозримом будущем сохранилась. С другой стороны, заявления председателя М.Драги в отношении темпов экономического роста и нехватки наблюдений для надежных выводов прозвучали крайне настороженно.

Аналитики SG полагают, что экономика еврозоны остается подвержена действию временных факторов, поэтому программу количественного смягчения темпом €15млрд/мес. стоит продлить до конца 2018 г. Об этом ЕЦБ может сообщить на заседании в июне или июле.

Осторожность европейского регулятора стала негативным фактором для европейской валюты (EUR/USD 1.21, -0.5%) и спровоцировала покупки в сегменте долга (Bunds’10 0.59%, -4 бп). Стратеги SG по-прежнему считают, что европейская валюта находится вблизи своих минимальных уровней и ожидают восходящего тренда к 1.26 в 1п’18 и к 1.30 до конца 2п’18.

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