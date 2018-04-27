Индекс Мосбиржи может достичь психологической отметки 2300 пунктов

Котировки нефти и металлов в красной зоне, но в первом эшелоне торговая динамика разнонаправленная. Индекс Мосбиржи может достичь психологически важной отметки 2300 п., если появятся позитивные новости. Главным событием дня станет заседание ЦБ. Я не ожидаю изменения ключевой ставки, поскольку ее повышение или снижение, на мой взгляд, вызвало бы ослабление рубля. Участники рынка, вероятно, нейтрально отреагируют на решение регулятора. Пара USD/RUB торгуется в диапазоне 62,50–63, я полагаю, что она может в течение дня подниматься выше 63, но на закрытии останется в указанных границах. К вечеру укреплению рубля будут способствовать предстоящие завтра налоговые выплаты.

Из важных локальных новостей выделю отчетность Газпрома и Детского мира. Газпром опубликовал свои результаты за прошлый год вчера после закрытия. Этот релиз отыгрывался в первую очередь на внебиржевом рынке в США, реакция его участников была почти нейтральной. Это объясняется тем, что результаты оказались в рамках ожиданий. В России бумаги Газпрома также торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Менеджмент обсудит итоги 2017 года сегодня. Главным будет вопрос о дивидендах. Консенсус-прогноз предполагает выплату около 8 руб. на акцию, но я ожидаю, что Газпром может увеличить дивиденд до 9,3 руб., что соответствует доходности около 6%. Направлять на выплаты акционерам более 30% прибыли концерну сейчас невыгодно из-за растущей долговой нагрузки.

Детский мир раскрыл результаты 1-го квартала. Ритейлер увеличил торговую площадь на 15% в годовом выражении, выручка выросла на 14%, до 24 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 30% в годовом выражении, а скорректированная прибыль достигла 453 млн руб. Долговая нагрузка сократилась до 1,5х EBITDA. Я отмечаю в отчетности несколько важных обстоятельств. Прежде всего с прошлогодних 11% до 5,1% снизился прирост продаж по сопоставимым магазинам. Но, на мой взгляд, это не должно напугать инвесторов, поскольку бесконечно наращивать продажи невозможно. Трафик по сопоставимым магазинам увеличился на 8,8%, и это хороший результат. Другим важным драйвером роста продаж стало увеличение оборота в интернет-магазине на 60%. Компания планирует ускорить темпы открытия магазинов во 2-м полугодии. Прогноз продаж на 2018 год: 112 млрд руб. Я полагаю, что Детский мир — это один из лучших публичных ритейлеров, чьи акции торгуются на Мосбирже. Подтверждаю рекомендацию «покупать», цель — 126 руб. на горизонте 12 месяцев.