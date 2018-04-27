X5 Retail Group замедляется

Вчера X5 Retail Group (BB/Ba2/BB) опубликовала слабые результаты за 1 кв. 2018 г. Рост выручки замедлился до 20% г./г. с 25% г./г. в 4 кв., валовая рентабельность снизилась на 0,3 п.п. г./г., маржа EBITDA упала на 1,4 п.п. г./г. до 6,3% (без учета выплат по программе премирования менеджмента и прочих расходов). Ухудшение результатов Пятерочек (падение LFL на 0,5% г./г.) привело, по данным менеджмента, к отставке главы формата «дискаунтер» О. Наумовой. Снижение валовой маржи можно объяснить ростом товарных потерь в связи с увеличением доли скоропортящихся товаров и повышением доли бизнеса в регионах. Рост операционных издержек произошел из-за повышения оплаты труда персоналу в магазинах, увеличения арендных и коммунальных платежей. Долговая нагрузка на конец марта составила 1,9х Чистый долг/EBITDA, весь долг номинирован в рублях, доля краткосрочного долга - 30%. Менеджмент подтвердил цель открыть в 2018 г. 2500 магазинов и показать рентабельность EBITDA минимум 7%, несмотря на слабый покупательский спрос. В 2019-2020 гг. Х5 не исключает замедления темпов открытий, т.к. в приоритете - рентабельность бизнеса. На наш взгляд, Х5 столкнулась с классической проблемой исчерпания прежней модели роста, но, учитывая, что компания обладает всеми ресурсами лидера рынка, мы ожидаем, что поиск новой модели будет недолгим.