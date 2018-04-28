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Рыночная активность в РФ ожидается на первом и последнем часах из-за отсутствия иностранных игроков


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись вблизи нулевых отметок. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта - до 2,96%, сняв на время напряжение на глобальных рынках.

Несмотря на хорошие отчеты компаний и оптимистичные ожидания экспертов по прибыли, игроки обеспокоены динамикой доходности облигаций, рост которой резко снижает привлекательность вложений в акции, а снижение эффекта от налоговой реформы и перспектива дорогих займов за счет повышения ставки ФРС продолжает нервировать рынки.

Девятилетний бычий тренд на заокеанских площадках наводит на мысль об окончании бизнес-цикла, в связи с чем стоит аккуратно принимать решения по инвестициям в рисковые активы.

Нефтяные котировки после очередного теста отметки $75 по итогам прошедших торгов снизились на 0,35%, закрывшись на $74,46 на фоне еженедельного отчета Baker Hughes, в котором опубликована информация о росте буровых установок на прошлой неделе в США еще на пять единиц, что является максимальным значением за последние два года. Однако близость экспирации фьючерсных контрактов Brent на бирже The ICE Futures Europe и ожидания результатов по иранской проблеме продолжают оказывать поддержку  "черному золоту".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2301,49 п., прибавив 0,68%. На данный момент локальные поддержки расположены на отметках 2280 п. и 2255 п. Сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов. Во фьючерсе на индекс РТС поддержки 115100 п. и 114000 п. Основное сопротивление расположено на уровне 118000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,15, укрепившись на 0,9% по отношению к доллару США.

В текущей ситуации за счет валютного регулирования, послужившего эффективным инструментом в борьбе с санкционной политикой США и высоких цен на нефть, власти спешат наполнить бюджет, особенно перед реализацией озвученных перед выборами масштабных инфраструктурных проектов и социальных расходов. 

Удержание валюты экспортерами и спрос на нее со стороны компаний, совершающих выплаты по евробондам, создают дополнительное давление на рубль.

Тем не менее, в среднесрочной перспективе за счет отсутствия обострения санкционной политики и сохранения высокой цены на нефть можно ожидать возвращения курса национальной валюты в диапазон 56-59 рублей за доллар. Однако стоит учитывать, что политика санкций весьма не предсказуема, так что стоит обращать внимание на текущий диапазон 60-65, где выход за верхнюю границу приведет к более резкому ослаблению рубля.

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