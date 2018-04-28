Индекс Мосбиржи начнет торги с незначительным отклонением, вблизи 2300 п

Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением, вблизи отметки 2300 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2290, 2280 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2310, 2320 п.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние безыдейного бокового движения. Это связано с тем, что локальный рынок акций сегодня окажется изолирован от любого внешнего влияния.

Во второй половине дня мы ожидаем продолжения консолидации индекса МосБиржи, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,68%) и РТС (+1,77%) вновь завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. На локальном рынке акций возобладал позитив, несмотря на то, что состояние внешнего фона можно было охарактеризовать скорее как неоднозначное. Кроме того, вчерашний торговый день оказался перенасыщен значимыми внутренними и внешними новостями, а также отечественной и зарубежной макроэкономической статистикой. Среди прочих важных известий стоит отметить сообщение о том, что ключевая ставка ЦБ РФ осталась неизменной на уровне 7.25% годовых.

По-видимому, вчерашний рост российских индексов был обусловлен высокими ценами на «черное золото». Во фьючерсах на нефть сорта Brent наблюдались очередные попытки преодоления ближайшего значимого уровня сопротивления, расположенного в районе $75 за баррель. Не будем забывать о том, что конъюнктура нефтяного рынка имеет для отечественной экономики первостепенное значение среди всех прочих внешних индикаторов.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8,5 п., или 0,7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Акции МосБиржа (MOEX RM, +3,42%) с некоторым опозданием отыграли итоги состоявшегося накануне годового общего собрания акционеров эмитента. Среди прочих решений была одобрена рекомендация Наблюдательного совета по поводу выплаты годовых дивидендов. Они составят 5,47 руб. на акцию, а с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов в размере 2,49 руб. их величина составит 7,96 руб. на бумагу. Таким образом, годовая дивидендная доходность по акциям МосБиржи соответствует примерно 6.6% от их текущей стоимости. Акционерное общество направило на выплату дивидендов 89% от годовой чистой прибыли по МСФО. С технической точки зрения акции МосБиржа вплотную приблизились к своему четырехмесячному сопротивлению, расположенному в районе 120-121 руб. Не исключено, что оно будет пробито уже сегодня.

Заметным событием на рынке стало продолжившееся коррекционное восстановление стоимости бумаг RUSAL plc (RUAL RM, +3,18%). Интерес к указанным бумагам поддержала новость о том, что основной владелец компании En+ (ENPL RM, +0,67%) Олег Дерипаска планирует сократить свою долю в ней до менее чем 50%. Это решение представляет собой попытку вывести из под американских санкций подконтрольную En+ алюминиевую компанию РусАл.

Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, +3,45%) продемонстрировали достаточно масштабный технический отскок после сильной четырехдневной просадки. Накануне они распродавались на необычно высоких оборотах в связи с публикацией неоднозначной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 1 квартал 2018 года. За отчетный период торговая сеть сократила свою чистую прибыль на 32.6%, несмотря на одновременный существенный прирост торговой выручки и валовой прибыли.

Акции Yandex clA (YNDX RM, -2,21%) продолжили демонстрировать среднесрочную слабость, несмотря на сообщение эмитента о закрытии сделки по созданию совместного предприятия со «Сбербанком» на базе Яндекс.Маркета. В ходе указанной сделки кредитная организация приобрела акции нового СП на сумму 30 млрд руб. Деловые партнеры будут владеть равными неконтрольными долями в указанной компании. Неожиданным общеотраслевым негативом для it-компании выступили «побочные эффекты» от продолжающихся попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Они выразились в попутном ограничении доступа ко многим другим интернет-сервисам.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -0,67%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0,52%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1,78%), Северсталь (CHMF RM, -0,25%), Мегафон (MFON RM, -1,49%).

Сегодня локальный рынок акций будет открыт в связи с официальным рабочим днем в России. По итогам пятничного закрытия иностранных фондовых и сырьевых рынков состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как близкое к нейтральному.