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События следующей недели с большей вероятностью позволят доллару продолжить укрепляться


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 

Пара EURUSD приостановила дальнейшее движение вниз, но события следующей недели с большей вероятностью позволят доллару продолжить укрепляться. К этим событиям следует в первую очередь отнести публикацию статистики по инфляции в США и Еврозоне, по рынку труда в США, а также заседание ФРС. На предстоящем заседании ФРС изменение ключевой ставки не ожидается, но в риторике пресс-релиза могут появиться намеки на более жесткую политику регулятора. Статистика по инфляции и рынку труда в США может дать дополнительные подтверждения сильной динамики в американской экономике, требующей дополнительных шагов со стороны ФРС. Статистика по инфляции из ЕС, напротив, с большей вероятностью разочарует рынки. На этом фоне пара EURUSD может продолжить тестировать отметку 1.21 и пытаться уйти ниже нее, что может сохранить на рынке сниженный аппетит к риску.

Рубль вернул часть потерь текущей недели

Поводом для укрепления послужила информация о принципиальном согласии Олега Дерипаски снизить долю в компании En+ до менее чем 50%. Неопределенность по данному вопросу сохранится до конца октября – срока, на который назначено вынесение решения по запросу компании на ее исключение из списка SDN. Новости, касающиеся данного вопроса, продолжат оказывать влияние на валютный рынок. Сегодня на утренних торгах рубль остается весьма стабильным на фоне низкой торговой активности. После открытия площадок в четверг российский рынок будет отыгрывать публикацию статистики по инфляции в США (понедельник) итоги заседания ФРС (среда), которые с большей вероятностью добавят позитивной динамики доллару. В рамках будущей короткой недели рубль, вероятно, останется под умеренным давлением в паре с долларом, но будет себя чувствовать весьма уверенно в паре с евро.

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