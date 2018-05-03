Рублю остается только держать оборону

В среду, 2 мая, торги по курсу рубля на Мосбирже завершились снижением. Рубль подешевел к доллару 1,67%, до 64,02 руб., курс евро – 0,54%, до 76,48 руб. Апрель и майские праздники для него выдались неблагоприятными. За апрель он подешевел к доллару США на 10,18%, за майские праздники – на 2,8%.

Ослабление рубля связано с обострением ситуации в Сирии, повсеместным укреплением доллара на форекс в ожидании итогов заседания FOMC, а также с низкими объемами торгов во время майских праздников, которые упали в 4 раза по сравнению с объёмами в обычные дни.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США сохранил ключевую ставку на уровне 1.75%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Трейдеры по-прежнему ожидают повышения ставки на 25 б.п. на заседании FOMC в июне. После заседания индекс доллара повышался до 92,83.

США и союзники начали военную операцию в Сирии против боевиков ИГИЛ. Рынок негативно отреагировал на новость, потому что неизвестно как будут развиваться события дальше и освещаться западными СМИ.

Сегодня утром в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе, курс доллара – в минусе. В связи с этим первая половина торгов для рубля может быть благоприятной. Так как внешний фон для него сохраняется негативным, к закрытию торгов ожидаю повышение курса доллара до 64,50 руб., курса евро – до 77,06 руб. На ближайшие дни цель по доллару 66,50 руб., по евро ожидаю усиление до 79,80 руб.



