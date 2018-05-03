Индекс доллара начал коррекционное движение вниз, что может оказать рублю поддержку

Пока большая часть населения страны отдыхала, на российском финансовом рынке происходили важные события. В условиях низкой ликвидности рубль существенно ослаб, что негативно сказалось на индексе РТС. Прежде всего, стоит сказать о том, что бумаги Сбербанка (+0,89%) сделали заявку на выход в растущий тренд, отыграв от своих недавних минимумов почти 20%. Акции «Роснефти» (+4,71%) пользовались спросом на фоне новостей о смене стратегии. Компания намерена сократить свою кредиторскую задолженность на 500 млрд рублей. В частности, предполагается сократить капитальные затраты до 800 млрд рублей. Компания также рассматривает вопрос об обратном выкупе акций. К тому же «Роснефть» планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. Соответственно, можно говорить о долгосрочной привлекательности бумаги, поскольку компания ответила на запрос инвесторов, становясь более дружественной. В лидерах роста и падения также оказались: Yandex (+5,6%), «Кузбасская топливная компания» (+4,1%), «Дикси» (+2,86%), «Аэрофлот» (+2,29%), ТМК (+2,28%), а также привилегированные «Транснефть» (-4,87%), «Полюс» (-3,63%), ММК (-3,41%), «АЛРОСА» (-2,33%), НЛМК (-2,12%). Сектор металлургии оказался достаточно перекупленным, поэтому не смог воспользоваться слабостью рубля: ММК (-3,41%), «Северсталь» (-1,18%).

Рубль продолжил слабеть. Нельзя сказать, что внешний фон не оказывает на россиянина давление, но более важным обстоятельством является то, что ЦБ продолжает скупать валюту для Минфина. Кроме того, нефть на текущей неделе существенно подешевела. Кроме того, нельзя забывать фактор ФРС. От американского регулятора ждали очередного повышения ставки. Однако Федрезерв удивил тем, что не стал что-либо менять в своей денежной политике, хотя и немного ужесточил формулировки в итоговом заявлении. К вечеру четверга доллар укреплялся на 1,67% до 64,02, а евро — на 0,54% до 76,48.

Торги в США начинались неуверенно, хотя компания Apple (+4,42%) порадовала рекордной прибылью. Однако все ждали итогов заседания ФРС. Прогнозы склонялись к тому, что никаких изменений в политике не будет, но нервозность сохранялась. ФРС не стала повышать ставку, но внесла некоторые изменения в итоговое заявление. В частности, отмечается некоторое замедление роста расходов домохозяйств по сравнению с IV кварталом. Тем не менее показатели инфляции, исключая продовольствие и топливо, сдвинулись в сторону 2%. Соответственно, Федрезерв ожидает, что инфляция на уровне 2% сохранится в среднесрочной перспективе. Комитет по операциям на открытом рынке ожидает, что экономическое развитие будет способствовать последующему постепенному повышению ставки. Однако ставка останется какое-то время ниже долгосрочного ожидаемого уровня. Все члены комитета проголосовали за сохранение ставки на прежнем уровне. Кроме того, в среду вышли данные от ADP Services по занятости в частном секторе. За апрель частный сектор создал 204 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях около 200 тыс. Примечательно, что к вечеру негативный настрой американских инвесторов лишь усилился. Dow Jones зафиксировал четвёртое подряд дневное падение. Меж тем, статистика периода отчётности остаётся прежней. Почти 80% компаний отчитались о прибыли выше прогнозов. DJIA снизился на 0,72% до 23924,98 п., а S&P 500 упал на 0,72% до 2635,67 п.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть незначительно снижалась, большинство азиатских площадок торговалось в минусе. С другой стороны, индекс доллара начал коррекционное движение вниз, что может оказать рублю поддержку после нескольких дней ослабления. К тому же отечественная валюта оказалась сильно перепроданной при весьма дорогой нефти.