Прогноз результатов Mail.ru за I кв: рентабельность ухудшится из-за инвестиций в непрофильный бизнес

Выручка. Согласно нашему прогнозу, выручка от рекламы составит 6,3 млрд руб., что на 29% выше г/г и больше, чем выручка всего российского рынка интернет-рекламы (по нашей оценке, он вырос примерно на 14% г/г), главным образом, благодаря продолжающемуся акценту на мобильную рекламу, в том числе промопосты в социальных сетях с увеличенной вовлеченностью пользователей. Мы также ожидаем рост выручки в сегменте игр на 31% г/г благодаря хорошей динамике этого сегмента после консолидации с компанией Pixonic. В то же время мы ожидаем, что выручка сегмента IVAS не изменится г/г и составит 3,9 млрд руб. Таким образом, по нашей оценке, выручка за 1К18 составит 16,5 млрд руб., что на 25% выше г/г и соответствует консенсус-прогнозу рынка.

Рентабельность. По нашим прогнозам, компания продолжала активно инвестировать в новые проекты (Pandao, Delivery Club, ESforce). В то же время мы ожидаем, что продолжающаяся монетизация Юлы и Delivery club принесут свой первый вклад в EBITDA в 1К18. По нашим оценкам, EBITDA за 1К18 составит 4,9 млрд руб. (что на 2% ниже оценок рынка) при рентабельности EBITDA 30%, что на 9,8 п. п. ниже г/г. Мы прогнозируем чистую прибыль за 1К18 на уровне 3,3 млрд руб. Наш прогноз на 5% ниже консенсус-прогноза.

Влияние на акции. Наш прогноз рентабельности немного ниже консенсус-прогноза. Мы считаем, что компания продемонстрирует сильный рост выручки, однако рентабельность ухудшится на фоне продолжающихся инвестиций в непрофильный бизнес. Мы полагаем, что из-за таких инвестиций рентабельность компании будет под давлением и, таким образом, подтверждаем наше осторожное отношение к ГДР Mail.ru.

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