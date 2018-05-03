Денежный рынок: ставки снизились после решения Банка России

С прошлой пятницы расчеты по операциям однодневного валютного свопа не проводились. По итогам последней, пятничной сессии средневзвешенная стоимость данного инструмента составила 6,15% (−20 бп), а закрытие произошло выше отметки в 8,0% (в итоге возможностью валютного свопа с ЦБ банки не воспользовались). В более длинных кросс-валютных ставках движения на этой неделе также были незначительными: 3-месячная ставка NDF опустилась относительно пятницы примерно на 10 бп (до 6,62%), а длинные ставки NDF и ставки кросс-валютных свопов снизились в среднем на 4–7 бп. Напомним, в пятницу кривая NDF сместилась вниз на 20–25 бп на итогах заседания совета директоров Банка России, который сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, но подтвердил план завершения перехода к нейтральной кредитно-денежной политике до конца 2018 г. Ставки кросс-валютных и процентных свопов в тот день снизились на 8–12 бп. На прошлой неделе мы рекомендовали продавать 6-месячную ставку NDF. С тех пор этот сегмент кривой сместился вниз на 5–7 бп.

В субботу Банк России провел аукцион недельных депозитов, на котором при лимите в 2,7 трлн руб. банки разместили на депозитах в ЦБ 2,1 трлн руб. Средневзвешенная ставка составила 7,22%, как и на предыдущем аукционе. Нынешний период усреднения резервов, который завершается в следующий вторник, будет короче в связи с государственными праздниками. По нашим оценкам, в распоряжении банков имеется запас свободных резервов на сумму 60 млрд руб., что при отсутствии крупных налоговых выплат, предстоящих в краткосрочной перспективе, позволяет ожидать, что в ближайшие несколько дней ситуация на денежном рынке будет стабильной.