ОФЗ: умеренное укрепление

ОФЗ торговались преимущественно на зарубежных площадках с прошлой пятницы, поскольку российские инвесторы ушли на длинные майские выходные. Несмотря на повышенную волатильность в паре USDRUB, суверенные бумаги торговались в небольшом плюсе относительно уровней конца прошлой недели. Длинные и среднесрочные выпуски опустились в доходности на 2–3 бп. Среди коротких бумаг лучше других смотрелись выпуски с погашением в 2021 г., потерявшие в доходности 8–10 бп.

С возвращением на рынок российских участников сегодня котировки ОФЗ могут скорректироваться из-за снижения аппетита к риску. Мы полагаем, что решения Банка России не менять ключевую ставку может спровоцировать продажи в коротких бумагах и привести к некоторому уменьшению наклона кривой. По нашим расчетам, текущие котировки ОФЗ в целом соответствуют ключевой ставке на уровне 6,5–6,75% к концу 2018 г.