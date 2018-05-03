Обещанное повышение МРОТ до прожиточного минимума состоялось

С 1 мая вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон предполагает, что МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации и не может быть ниже среднего прожиточного минимума по России в целом. Стоит отметить, что в качестве этого уровня берется величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года. Так, с 1 мая 2018 г. МРОТ устанавливается в размере 11163 руб./мес., т.е. соответствует уровню прожиточного минимума за 2 кв. 2017 г.
Указанная мера затронет 3 млн чел. в целом, из них 1,6 млн человек - бюджетники. С учетом того, что расходы бюджета на выполнение этой меры составят около 40 млрд руб., можно предположить, что совокупные расходы (с учетом повышения зарплаты в частном секторе) будут не больше 80 млрд руб. (частный сектор будет пытаться сэкономить).
В целом эффект на расходы потребителей и зарплаты, скорее всего, приведет лишь к незначительному улучшению макроэкономических индикаторов из-за небольшого количества людей, которых затрагивает эта мера, а также из-за невысокого объема связанных с этим расходов.
Наконец, по оценке властей, порядка трети из расходов на повышение зарплат вернется в бюджет в виде налогов.
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