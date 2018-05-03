Драгметаллы растут под влиянием слабого доллара

Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием ослабления курса доллара США и решения ФРС США оставить процентные ставки без изменений в ходе вчерашнего заседания. Регулятор выразил уверенность в росте инфляции, но пока не беспокоится о замедлении роста экономики и числа рабочих мест. Глава ФРС Дж. Пауэлл отметил, то ФРС продолжит постепенно повышать процентные ставки и ожидает ещё двух повышений до конца 2018 г. Ближайшее повышение, по мнению рынка, может произойти на июньском заседании.

В прошедший период запасы в золотых и платиновых ETF-фондах подросли, запасы в платиновых и палладиевых ETF-фондах снизились. Особенно сильное снижение показали запасы в палладиевых фондах.

Цены на золото и платину в Шанхае на SGE в прошедший период понизились, стоимость серебра подросла, объёмы торгов слегка упали. Курс юаня к доллару США слабел.

Импорт золота в Китай через Гонконг в марте 2018 г. вырос до максимума с июля 2017 г. на фоне торговой войны с США и роста геополитических рисков и составил 61,845 т против 34,147 т в феврале 2018 г.

Премии на поставку золота на внутреннем рынке в Китае в конце прошлой недели составили $8-9/унция, в Гонконге – $0,5-1,5/унция, в Сингапуре – $0,6-0,7/унция. В Токио золото вторую неделю торгуется в паритете с Лондоном.

В Индии премии на внутреннем рынке составили $1/унция против дисконта в -$1/унция на позапрошлой неделе. Спрос на золото остается низким, весенние фестивали завершаются.

По данным МВФ, Банк Индии в марте 2018 г. закупил 2,2 т золота, увеличив золотой резерв до 560,3 т.

Группа «РЕНОВА» направила в правительство РФ предложения по мерам преодоления апрельских санкций со стороны США. В их числе упоминается возможность введения заградительных пошлин на экспорт лома и отходов с драгметаллами, а также поставки в Гохран, на Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы для поддержания Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов.

Цены на золото в прошедший период не смогли удержаться выше уровня сопротивления $1360, что послужило коррекции цен вниз до уровня $1305, от которого в настоящий момент цены подросли к уровню $1316.

По опросу Reuters, банки ожидают продолжения движения цен на золото в текущем ценовом диапазоне до конца 2018 г. Среднегодовая стоимость золота ожидается на уровне $1332, прогноз на 2019 г. составил $1352. Поддержку рынку золота будут оказывать геополитические факторы, торговая война с Китаем, санкции в отношении России. При этом рост фондовых рынков, укрепление курса доллара США и перспектива повышения процентных ставок ФРС США окажут негативное влияние на цены.

По отчету GFMS, в 1 кв. 2018 г. мировое потребление золота составило 973,5 т, что на 7% ниже, чем в аналогичный период 2017 г. Наибольше падение спроса наблюдалось в инвестиционном сегменте – покупки слитков снизились на 15%. Ювелирный спрос в Индии упал на 12%, в Китае вырос на 7%. Официальный спрос вырос на 42%, около трети закупок пришлось на Банк России (52 т). Мировое предложение золота в 1 кв. 2018 г. составило 1063,5 т, что привело к избытку баланса в 90 т.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1305-1290, уровни сопротивления – $1326-1345.

Цены на серебро в прошедший период вырастали до уровня $17,3 под влиянием закрытия коротких позиций, после чего понизились к уровню $16,14 в корреляции с рынком золота. Отношение золота к серебру составляет 79,71 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,68 пункта.

По опросу Reuters, среднегодовая стоимость серебра в 2018 г. составит $17,28, в 2019 г. – $18. Отношение золота к серебру по оценкам будет снижаться к 77,2 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,14-15,90, уровни сопротивления – $16,72-16,85.

Цены на платину вырастали к уровню $953,5, после чего понизились к уровню $895, от которого наблюдается восстановление в корреляции с рынком золота. Спред между золотом и платиной составляет $414/унция. Спред между платиной и палладием вновь расширился до $69,5/унция.

По опросу Reuters, среднегодовая стоимость платины в 2018 г. составит $983. Доля дизельных автомобилей на пяти крупнейших рынках Европы продолжала падать в течение первого квартала текущего года. В Германии продолжают запрещать использование дизельных автомобилей в некоторых городах.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $895-876, уровни сопротивления – $915-935.

Цены на палладий в прошедший период вырастали до уровня $1045, опасаясь введения санкций со стороны США на поставки палладия от «Норникеля». Однако в связи со смягчением ситуации относительно компании «РУСАЛ» рынок вернулся к уровню $964.

По опросу Reuters, рост цен на палладий в текущем году продолжится, но темпы роста значительно снизятся, а среднегодовая стоимость металла в 2018 г. ожидается на уровне $1039, в 2019 г. – $1040.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $936-912, уровни сопротивления – $975-1003.