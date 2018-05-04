Лидером однодневной просадки среди "голубых фишек" выступили акции "Роснефти"

Мы ожидаем умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением порядка 0,3%, в диапазоне 2280-2285 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2270, 2260 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 п.

После умеренно позитивного старта торгов вполне вероятно продолжение коррекционного повышения индекса МосБиржи в район 2290-2300 п. Этому способствует тот факт, что вчерашнее ухудшение внешнего фона носило лишь временный характер. Оно заметно смягчилось после закрытия основных торгов в России.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В Европе и в США будет опубликовано большое количество статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. И все же стоит обратить внимание на выход апрельских данных по изменению уровня безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,40%) и РТС (-0,73%) завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Более скромная просадка долларового индекса РТС была обусловлена коррекционным укреплением рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи резко понизился во второй половине дня вслед за вечерним ухудшением внешнего фона. В пользу локальных «медведей» сыграла временная просадка стоимости фьючерсов на нефть и негативное открытие рынка акций в США. Позднее указанные внешние индикаторы сумели нивелировать свое краткосрочное падение. Однако это произошло уже после закрытия основных торгов в России.

Стоит отметить, что вчерашнее падение индекса МосБиржи пока не испортило сложившуюся в нем среднесрочную техническую картину. Она продолжает выглядеть нейтрально. За минувшие три недели рублевый индекс отыграл свою резкую просадку, состоявшуюся после ужесточения внешних санкций со стороны США. Тот факт, что долларовый индекс РТС пока не сумел восстановить свои позиции, говорит в пользу дальнейшей позитивной переоценки рублевой стоимости российских акций. Это относится в первую очередь к бумагам экспортеров. Поэтому во второй половине мая не исключено повышение индекса МосБиржи в район 2350 п.

Указанная оценка будет справедливой в том случае, если мы не увидим новых недружественных шагов со стороны «западных партнеров». Такой сценарий вполне возможен с учетом показательной истории по поводу смягчения адресных санкций со стороны США в отношении алюминиевой компании «РусАл». Не будем также забывать о том, что фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают торговаться недалеко от своих долгосрочных максимумов. Цены на нефть остаются стабильно высокими в среднесрочном периоде.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 11,8 п., или 1,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером однодневной просадки среди голубых фишек выступили акции Роснефть (ROSN RM, -3,47%). Вчера в них наметился коррекционный спад в результате накопившейся за минувшие две недели среднесрочной перекупленности. Восходящее движение в этих бумагах завершилось после того, как они отыграли известия по поводу новых инициатив эмитента в рамках реализуемой стратегии «Роснефть-2022». В частности, стало известно о том, что в 2018-2020 годах нефтяная компания может выкупить собственные акции на сумму порядка $2 млрд на открытом рынке.

В бумагах Татнефть-ао (TATN RM, -3,13%), Татнефть-ап (TATNP RM, -3,21%) состоялась фиксация среднесрочной прибыли по факту публикации ожидаемо сильной отчетности эмитента за первый квартал 2018 года по РСБУ. Квартальная чистая прибыль нефтяной компании возросла на 26.7%, до уровня 37.3 млрд руб. Выручка за тот же период увеличилась на 14.5%.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги НЛМК (NLMK RM, -2,79%), ИнтерРао (IRAO RM, -4,87%), ММК (MAGN RM, -3,22%), Yandex clA (YNDX RM, -3,93%), RUSAL plc (RUAL RM, -4,10%), ENPL-гдр (ENPL RM, -7,80%).

Акции Алроса (ALRS RM, +1,35%) пользовались повышенным спросом на фоне сообщения эмитента об успешном завершении аукциона по продаже алмазов специальных размеров. Он проводился во второй половине апреля. За это время был реализован 101 крупный алмаз на общую сумму порядка $14,8 млн. Добавим, что среднесрочная техническая картина в акциях Алроса продолжает оставаться нейтральной. Ближайшей точкой притяжения и значимым сопротивлением для них по-прежнему выступает значимый ценовой уровень 90 руб.

Низколиквидные акции Камаз (KMAZ RM, +1,92%) вчера отыгрывали публикацию позитивных финансовых результатов отечественного автопроизводителя за 2017 год по МСФО. Годовая чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» увеличилась более чем в 5 раз, до уровня в 3,5 млрд. руб. Годовые продажи производимых «КАМАЗом» грузовых автомобилей возросли в количественном выражении на 11% до 38192 единиц.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent демонстрируют лишь незначительно отклонение. Фьючерсы на золото прибавили в цене менее 0.1%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Вместе с тем, заметное вечернее повышение стоимости фьючерсов МосБиржи и РТС создает условия для позитивного старта локальных торгов.