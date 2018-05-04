Рубль возвращает потери, все внимание на статистику и геополитику

В четверг, 3 мая, по итогам торгов рубль частично отыграл потери у иностранных валют, которые он понес на низколиквидном рынке во время майских праздников. Курс рубля вырос на 1,55%, до 63,02 руб., курс евро – на 1,18%, до 75,58 руб.

В первой половине торгов укреплению национальной валюты способствовали общее ослабление доллара и снижение доходности американских облигаций. Во второй половине торгов к предыдущим факторам добавилась дорожающая нефть.

Индекс доллара снизился до 92,35 с максимума 92,83, который был достигнут после заседания FOMC в среду. Доходность 10-ти летних американских облигаций упала с 2,976% до 2,929%.

В четверг рубль частично компенсировал потери на фоне нисходящей коррекции по доллару и возвращения на рынок участников рынка после длительных выходных. Никаких фундаментальных факторов за его укреплением не стояло.

В пятницу, 4 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $73,55 (-0,20%). Ситуация По нефти остается неопределённой. Без новых драйверов нефтетрейдеры не могут определиться с тем, покупать им фьючерсы на нефть или продавать. Ждут решения Трампа по Ирану.

Сегодня в центре внимания валютных трейдеров находится отчет по занятости в США. Он оказывает сильное влияние на динамику курса доллара. Так же стоит следить за переговорами между Китаем и США. Неудачные переговоры с США надавят на юань, а через укрепление доллара под давлением окажется рубль.

Считаю, что в четверг по рублевым парам была нисходящая коррекция и их рост возобновится сегодня. Для пары доллар/рубль внутридневная цель находится на отметке 63,70 руб., евро/рубль – 76,20 руб.