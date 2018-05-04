Рубль может ликвидировать потери, накопленные с начала недели

По итогам торгов 3 мая индекс МосБиржи снизился на 1,4% до 2274,07 п., а РТС — на 0,73% до 1128,22 п. День на российском рынке начинался вполне позитивно, но к закрытию торги проходили под давлением укрепляющегося рубля и негативной динамики на внешних площадках. Крепкий рубль традиционно давил на бумаги металлургов: ГМК «Норникель» (-1,67%), НЛМК (-2,79%), ММК (-3,22%), «Северсталь» (-1,79%). «Татнефть» (-3,13%) отчиталась о росте прибыли по РСБУ в I квартале на 27%. «КАМАЗ» (+1,92%) сообщил о росте прибыли по МСФО в 2017 году в 5,3 раза до 3,5 млрд рублей. «Соллерс» (-0,39%) сократил чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 37,6%, что, возможно, стало поводом для отказа от дивидендных выплат. И, наконец, «Аэрофлот» (-2,1%) увеличил чистый убыток по РСБУ в I квартале в 1,8 раза до 8,75 млрд рублей. Впрочем, компания утверждает, что это сезонная особенность российского рынка авиаперевозок и действие разовых специфических факторов. Выручка за отчётный период выросла на 7,3% до 94,195 млрд рублей. Стоит также отметить, что президент РФ одобрил увеличение уставного капитала «Русгидро» (-0,34%) через доп. эмиссию в 2018-2020 годах. От более глубокого падения рынок удержали такие бумаги, как: «АЛРОСА» (+1,35%), «Башнефть» (+1,26%), «Московская биржа» (+1,08%), ЛСР (+1,02%).

Стоит также немного поговорить о бумагах Сбербанка (-0,43%). Акция в течение дня достигала отметки 232,74 рублей, что означает движение более чем на 20% от минимального значения в апреле, или, иными словами, выход в «бычий» тренд. Впрочем, необходимо получить ещё подтверждение на дневном графике, который является более правдивым. «Роснефть» (-3,47%) удовлетворила многие ожидания инвесторов, заявив о дивидендах на уровне 50% от прибыли по МСФО, о планах обратного выкупа, а также сокращения задолженности. Соответственно, рост на ожиданиях пока закончился и наступила фиксация прибыли.

Рубль провёл довольно успешный день. На глобальном рынке укреплялись все сырьевые валюты на фоне коррекции в долларе по факту сохранения ставки ФРС. Плюс к этому нефть вернулась выше $73 за баррель Brent. Кроме того, спекулянты, похоже, решили бежать впереди паровоза. ЦБ не покупал валюту для Минфина как минимум 27 апреля. Возможно, что регулятор воздержался от операций в те дни, когда ликвидность на рынке была особенно низкой. На макроэкономическом фронте для рубля также складывается вполне позитивная ситуация. Индекс производственной активности в РФ вырос в апреле до 51,3 п. по сравнению с 50,6 п. в марте. Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики РФ до 1,7% по сравнению с прежней оценкой 1,6%. В ближайшие дни у рубля больше оснований вернуться к отметке 62,0-62,5 за доллар, чем пытаться повторить апрельские минимальные значения в районе 65,0 рублей.

Торги в США проходили весьма нервозно. Dow Jones терял в течение дня до 390 пунктов, чтобы завершить день в небольшом плюсе. На рынке сохраняются опасения по поводу эскалации торговой войны с Китаем, хотя очередные переговоры начались именно в четверг. Кроме того, Китай активно размещает вооружения на спорных островах, что также может вызвать недовольство Вашингтона. Не самое последнее место занимает и политика ФРС. Днём ранее американский регулятор немного усилил оценку инфляции в своём итоговом заявлении, что привело к резкому ухудшению настроений на рынках. DJIA и S&P 500 вновь пересекали 200-дневную скользящую. Пока индексам удалось закрыть день выше этой важной линии. Tesla (-5,55%) отчиталась лучше ожиданий, но всё же это был очередной рекордный убыток, который побудил ряд банков снизить рекомендации по бумаге. Страховая AIG (-5,29%) даже не смогла достигнуть ожидаемых прогнозистами цифр по прибыли. Spotify Technology (-5,66%) также отчиталась хуже прогнозов. Apple (+0,18%) планирует увеличить выплаты акционерам, а также расширить поиск объектов для поглощения. Более того, Berkshire Hathaway купила 75 млн акций IT гиганта ещё в I квартале. Остаётся ещё вспомнить о статистике дня. Число первичных обращений за пособием по безработице США выросло на 2 тыс. за прошлую неделю до 211 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 54,6 п. в апреле по сравнению с 54,0 п. в марте. Индекс ISM в непроизводственной сфере упал до 56,8 п. при ожиданиях выше 58,0 п. Меж тем, торговый дефицит США сократился в марте на 15% до $49 млрд.

Внешний фон перед стартом торгов в РФ нейтральный. Нефть торговалась без существенной волатильности, азиатские рынки, хоть и снижались, но снижение было незначительным. Доллар торговался без существенной волатильности. Отечественные индексы начнут день вблизи уровней закрытия накануне. Впрочем, учитывая существенное укрепление рубля в вечерние часы, можно предположить позитивную динамику индекса РТС. Рубль также способен продолжить ликвидировать свои потери, которые он накопил с начала недели.