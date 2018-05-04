Основные движения на российском валютном рынке вчера происходили в первой половине дня. На открытии курс USDRUB снизился примерно на 1,0% (с 64,00 до 63,40) на активных локальных продажах иностранной валюты. Локальные игроки начали продавать USDRUB с самого утра, поскольку рубль несколько отстал от валют остальных развивающихся стран – в связи с праздниками объемы в последние несколько дней были небольшими. Уже вскоре продажи иссякли, и почти до конца сессии курс держался в узком диапазоне 63,40–63,50. Вечером ралли в рубле возобновилось, в результате чего к закрытию он укрепился относительно доллара до 63,00 (+1,6%). На этот раз поддержку рублю оказал спрос со стороны иностранных инвесторов, обусловленный восстановлением общего аппетита к риску и разворотом в динамике нефтяных котировок. Цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на 0,5% (до 73,75 долл./барр.), несмотря на статистику из США, где на прошлой неделе увеличилась добыча нефти и существенно выросли ее коммерческие запасы. Валюты других развивающихся стран торговались разнонаправленно, а по итогам сессии их индекс не изменился. Турецкая лира отстала от рынка, потеряв 1,3% на данных об инфляции за апрель, существенно превысившей ожидания (годовая инфляция составила 10,85% против консенсус-прогноза в 10,45 г/г). Оборот в паре доллар/рубль на МосБирже вчера достиг 5,5 млрд долл., что является довольно внушительным показателем, особенно учитывая, что в связи с праздниками часть российских игроков по-прежнему находится на каникулах.