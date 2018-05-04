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Цены российских евробондов продолжают снижаться


Облигации / Рынки
Дмитрий Монастыршин
Дмитрий Монастыршин
аналитик Промсвязьбанка
 

Доходность Russia`26 вчера выросла до 4,68% (+ 8 б.п.). Выше 4,7% доходность бумаг поднималась лишь после введения новых санкций 11 – 12 апреля текущего года, средняя доходность бумаги за два последних года составляла 4,11% годовых. Доходность выпуска Russia`42 вплотную приблизилась к апрельскому максимуму в 5,44%, что на 54 б.п. превышает среднее значение за два последних года. Продажи в российских евробондах идут на фоне оттока инвесторов из ЕМ после восстановления спроса на UST, подогреваемые комментариями ФРС о намерении сохранить текущие темпы повышения базовой ставки, несмотря на ускорение инфляции. Кроме того снижение аппетита к риску ЕМ усиливаются проводимой США протекционистской политикой и укреплением доллара. Вчера доходность десятилетних евробондов ЮАР выросла на 3 б.п., Мексики и Индонезии – на 4 б.п., Бразилии – на 5 б.п., Турции – на 10 б.п.

В результате расширения премии к UST российские евробонды выглядят интересно для покупки. Однако восстановление котировок бумаг сдерживается снижением спроса глобальных инвесторов к риску развивающихся стран

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