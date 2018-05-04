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Рубль стабилен, но все может измениться


Рынки
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 

Российская валюта пытается определиться с вектором движения на торгах в пятницу после вчерашнего частичного восстановления. Несмотря на некоторое ослабление медвежьего давления, рубль по-прежнему подвержен рискам со стороны доллара, нефти и геополитики.

Ралли доллара на международных площадках сменилось консолидацией с небольшим нисходящим уклоном, что позволило «россиянину» отыграть часть потерь. В краткосрочной перспективе многое будет зависеть от впечатления, которое произведет на доллар статистика по американскому рынку труда, которая способна вернуть интерес игроков к покупкам доллара и, соответственно, снова надавить на рубль.

Что касается нефтяного рынка, здесь предпосылок для роста все меньше, в том числе и с технической точки зрения. Риски развития нисходящей коррекции усиливаются, и вкупе с осторожностью спекулянтов из-за напряженных отношений Москвы с Западом это создает условия для тенденции к дальнейшему понижению курса нашей валюты в среднесрочном периоде.

Смягчить эти риски в обозримом будущем может разве что налоговый период, по мере которого экспортеры будут активизироваться, продавая валютную выручку. И если обойдется без новых потрясений во внешней политике, а быки по доллару пыл, рубль сможет минимизировать потери в этом месяце.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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