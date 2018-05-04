10 главных событий будущей недели и как изменится ДКП в Великобритании

Следующая неделя будет праздничной и обещает быть достаточно спокойной. А важнейшим днем следующей недели станет четверг, 10 мая. В этот день разрешится интрига не только недели, но, возможно, всего мая: ведь станет известно, примет ли Банк Англии решение о повышении процентной ставки или так и не решится это сделать? Великобритания, кстати, будет одним из главных ньюсмейкеров следующей недели, равно как и США. Для России важным днем следующей недели станет, как, наверное, многие догадались, 7 мая. Подробности мы расскажем далее, начав, как обычно, с понедельника.

Понедельник

Понедельник, 7 мая, в принципе больших сенсаций не принесет. В Японии утром состоится заседание комитета Банка Японии по монетарной политике, однако, вопрос о процентной ставке на нем рассматриваться не будет. Наиболее интересными будут заявления, сделанные по итогам заседания, в которых могут обозначаться контуры будущей денежно-кредитной политики (хотя понятно, что мягкая монетарная политика пока устраивает всех в Японии), эти заявления могут оказать краткосрочное влияние на курс иены к доллару. Вероятный коридор значений для пары USD/JPY: 108-109 иен за доллар США.

Утром также выйдут данные по инфляции потребительских цен в Швейцарии за апрель. Рынок ожидает, что в годовом исчислении инфляция в апреле выросла только на 0,8%, как и в марте, а в месячном – выросла по сравнению с мартом только на 0,2% (в марте рост составлял 0,4% к февралю). Данные, если совпадут с прогнозом, могут негативно повлиять на курс швейцарского франка к доллару. Вероятный коридор значений для пары USD/CHF: 0,99-0,998 долларов США за швейцарский франк.

В России 7 мая состоится главное политическое событие – инаугурация вновь избранного президента Владимира Путина. В связи с этим произойдет отставка действующего правительства и администрации президента. Будем ждать новых назначений, и, прежде всего, назначения нового главы правительства. Мы полагаем, что с высокой вероятностью на этот пост будет снова назначен Дмитрий Медведев. Интригой остается кандидатура вице-премьера, отвечающего за экономический блок, некоторые зарубежные СМИ предполагают, что на этот пост может быть назначен Алексей Кудрин. Но, с нашей точки зрения, западные СМИ выдают желаемое своим хозяевам за действительное, и вероятность того, что Кудрин вообще получит какой-либо пост в будущем правительстве, очень невелика. Тем не менее, можно предположить, что волатильность рублевых пар на неопределенности в связи с формированием правительства вырастет. Вероятный коридор значений по паре USD/RUB: 62-64 руб./долл., по паре EUR/RUB: 75-77 руб./евро.

Ну а в Великобритании и Австралии 7 мая будет выходным днем в связи с национальными праздниками, валютные биржи будут закрыты.

Вторник

Во вторник, 8 мая, утром на валютный рынок опять поступят значимые данные из Швейцарии, на этот раз по безработице за апрель. Рынок ожидает, что в апреле уровень безработицы в Швейцарии не изменился и остался на уровне в 2,9% трудоспособного населения. Уровень почти полной занятости в Швейцарии вряд ли может что-то или кто-то изменить. Если данные совпадут с прогнозом или превысят его, это может положительно повлиять на курс швейцарского франка к доллару, если разойдутся в худшую сторону, у доллара будет потенциал для дальнейшего укрепления к швейцарской валюте.

8 мая вся Европа отмечает День победы над фашизмом. Однако в большинстве европейских стран этот день является рабочим. Выходной день во вторник по случаю Дня победы будет только в трех странах – Франции, Чехии и Словакии.

Среда

В среду, 9 мая, в России праздник Дня Победы и выходной день. В стране отмечается 73-я годовщина победы СССР в Великой Отечественной войне.

Однако валютный рынок работает без выходных и праздников, поэтому самые стойкие бойцы финансового, а также фьючерсного рынка могут обратить внимание на такое важное событие среды, как данные министерства энергетики США о недельной динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов по состоянию на 9 мая. Они будут опубликованы в 17.30 по московскому времени.

Рынок ожидает, что коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,26 млн баррелей, что окажется меньше, чем рост, имевший место неделей ранее. По нашему прогнозу, нефть марки Brent на следующей неделе будет стоить примерно $73-$74 за баррель, хотя, если рост коммерческих запасов нефти превысит прогноз, цена нефти может опуститься ниже $73 за баррель.

Четверг

А в четверг, 10 мая, нужно пораньше настроиться на рабочий лад – день будет насыщен важными событиями. С утра в Великобритании выйдет большая порция достаточно важных статистических данных: промышленное производство за март и сальдо торгового баланса за март. Рынок ожидает, что в марте промышленное производство в Великобритании упало на 0,2% к февралю, а отрицательное сальдо торгового баланса со странами вне Евросоюза увеличилось в марте на 49% до -3,34 млрд ф.ст. Если данные совпадут с ожиданиями рынка или даже окажутся еще хуже, это может негативно повлиять на обменный курс фунта стерлингов к мировым валютам в краткосрочном аспекте.

В 14.00 по московскому времени Банк Англии объявит свое решение о процентной ставке. Рынок ожидает, что в этот раз финансовый регулятор все-таки решится ужесточить монетарную политику и повысит процентную ставку с 0,5% до 0,75%. Если такое решение будет принято, оно сможет нивелировать возможный негативный аспект от утренних данных по промышленному производству и торговому балансу. Также рынок будет ждать выступления главы Банка Англии Марка Карни, которое состоится сразу после объявления решения финансового регулятора Великобритании о процентной ставке. Вероятно, что комментарии о том, какой будет новая денежно-кредитная политика Великобритании и о том, в каких объемах Банк Англии будет далее покупать активы, либо эта политика прекратится, позволит фунту стерлингов вновь пойти в рост. Вероятный коридор значений пары GBP/USD: 1,356-1,36 долл. за 1 ф.ст., пары EUR/GBP: 0,87-0,89 ф.ст. за евро.

А в 15.30 в США выйдут данные по инфляции потребительских цен за апрель. Рынок ожидает, что в апреле темпы роста годовой инфляции могли ускориться с 2,4% в марте до 2,5%. Тем не менее, прогноз по инфляции потребительских цен без учета цен на энергоносители и продукты питания остается более пессимистичным – рынок ждет, что в апреле этот показатель рос намного медленнее, чем в марте в годовом исчислении, и темпы его роста за апрель составили всего 1,9% (против 2,1% в марте). Чем выше окажутся реальные темпы годовой инфляции, тем сильнее эта статистика повлияет на укрепление доллара. Вот и посмотрим, кто окажется сильнее по итогам торгов 10 мая – доллар США или фунт стерлингов. Причины для укрепления есть у обеих валют.

Пятница

Пятница, 11 мая, окажется, скорее всего, одним из наиболее спокойных дней будущей недели.

В 15.30 московского времени в Канаде выйдет статистика по безработице за апрель. Рынок ожидает, что по сравнению с мартом уровень безработицы в Канаде не изменился и остался на уровне 5,8%. Если безработица окажется ниже ожиданий рынка, у канадского доллара есть шанс немного подрасти. Вероятный коридор значений пары USD/CAD: 1,28-1,288 канадских долларов за доллар США.

А в 20.00 московского времени в США выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. Чем больше число активных буровых установок в США, тем более негативный сигнал посылает эта статистика нефтяному рынку.