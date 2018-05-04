Рубль вернулся к укреплению

Российский рынок торговался в плюсе к середине дня на пониженных объёмах. По-прежнему праздничная неделя оказывает влияние на активность участников торгов. Внешний фон оставался слабым, но отечественным активам помогала нефть, которая подорожала до $74 за баррель Brent. На этом фоне нефтегазовый сектор смотрелся лучше рынка: «Газпром» (+0,6%), «Роснефть» (+0,77%), «ЛУКОЙЛ» (+1,32%), «НОВАТЭК» (+1,59%), «Сургутнефтегаз» (+0,29%). Впрочем, после распродаж в предыдущие дни металлурги также пытались наверстать упущенное. В акциях Сбербанка наблюдалась неуверенность, так как бумага не смогла подтвердить растущий тренд на дневном графике. Совет директоров «АЛРОСА» (-0,48%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 2017 год в размере 5,24 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра предварительно намечена на 14 июня. Совет директоров «Мосэнерго» (+0,63%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 0,16595 рубля на обыкновенную акцию. Рекомендованная дата на закрытие реестра – 18 июня, а ГОСА назначено на 31 мая. В лидерах роста и падения также отметились «КАМАЗ» (+4,75%), привилегированные акции «Транснефти» (+2,13%), «Полюс» (+2,02%), «Татнефть» (+1,6%), «Газпром нефть» (+1,58%), а также GDR En+ (-4,22%), «Кузбасская топливная компания» (-2,08%), «Аэрофлот» (-1,04%), привилегированные бумаги «Башнефти» (-0,81%), «ЛСР2 (-0,71%).

Рубль накануне существенно укрепился, поэтому в первой половине дня оказался под давлением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4665 рублей. ЦБ сообщает, что 28 мая для Минфина было куплено валюты на 18,5 млрд рублей. То есть регулятор всё же проводил операции в период низкой ликвидности на рынке, что, скорее всего, и привело к существенному ослаблению национальной валюты. Расчёты цены нефти в апреле позволяют предположить, что объёмы покупки в период с 10 мая могут возрасти более чем на треть до 340-360 млрд рублей в месяц. То есть объёмы на уровне 18-19 млрд рублей в день станут обычным делом. Поэтому можно говорить о росте влияния валютных интервенций на рынок, что, конечно, снижает вероятность возвращения пары USD/RUB к уровням 59-60 рублей в ближайший месяц.

Американская экономика создала 164 тыс. новых рабочих мест в апреле. Безработица упала до 3,9%. Ожидалось 189 тыс. новых рабочих мест и снижение безработицы до 4%. Число новых рабочих мест за март увеличилось до 135 тыс. с 103 тыс. За февраль число новых рабочих мест снижено до 324 тыс. с 326 тыс. Рост оплаты труда за 12 месяцев остался на уровне 2,6%. Фьючерс на индекс доллара немного сократил свой рост до 92,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,919%. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,35%. Статистика по рынку труда США поддерживает высокие цены на нефть, так как обещает устойчивый спрос и разогрев инфляции. На этом фоне рубль вернулся к укреплению, а вот индекс МосБиржи может растерять свой рост под давлением укрепляющейся национальной валюты.