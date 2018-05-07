Угроза торговой войны между США и Китаем еще актуальна

Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию ростом на фоне вышедших данных по рынку труда, которые продемонстрировали самый низкий уровень безработицы в США за последние 18 лет.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,28%, закрывшись на отметке 2663,42 пунктов, Dow Jones вырос на 1,39%, NASDAQ увеличился на 1,71%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт - до 2,94%.

Американо-китайские торговые переговоры, прошедшие на прошлой неделе в Пекине, предсказуемо не принесли положительного результата, и хотя сторонам удалось достичь консенсуса по некоторым вопросам, угроза торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками все еще актуальная, что, безусловно, будет нервировать рынки.

Так, по информации Bloomberg, США обратились к Китаю с просьбой сократить поддержку высокотехнологичных отраслей, разрешить американским компаниям более свободный доступ в Поднебесную и сократить торговый дефицит как минимум на $ 200 млрд до конца 2020 года. Также Вашингтон призвал Пекин избегать любых ответных мер, отказаться от пары дел в отношении США во Всемирной торговой организации и согласиться на ежеквартальные отчеты по достижению целевых показателей.

В свою очередь китайская сторона попросила США прекратить 301 расследование китайских злоупотреблений интеллектуальной собственностью и снизить запланированные 25-процентные дополнительные тарифы на китайские товары. Власти Китая также предупредили, что американские корпорации могут быть исключены из его внутреннего рынка, если администрация Трампа не прекратит дискриминацию китайских компаний.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 1,74%, закрывшись на отметке $74,97, несмотря на вышедшею статистику по буровой активности от Baker Hughes, которая показала рост нефтяных вышек на прошедшей неделе еще на девять единиц. Однако поддержку ценам на "черное золото" продолжает оказывать вероятность введения санкций против Ирана. При реализации данного сценария эксперты оценивают уход с рынка порядка 500 тыс. баррелей нефти в сутки. Локальными поддержками по Brent выступают отметки $74 и $72,80, основная расположена на уровне $71. Сопротивлением по-прежнему выступает $75,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2289,47 п., прибавив 0,68%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2275 п. и основная 2255 п. Сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктах. На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 114800 п. и 113500 п., сопротивления на 116250 п. и 118000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,50, укрепившись на 0,82% по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступают отметка 63, поддержки расположены на 62 и 61,70.