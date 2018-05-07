Рынок акций откроется ростом, индекс Мосбиржи прибавит 0,5%

Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением порядка 0,5%, около отметки 2300 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2290, 2280 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2320, 2330 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее не исключено дальнейшее повышение индекса МосБиржи в район 2310-2320 п. Главным внутренним событием дня станет церемония вступления в должность президента России, которая должна состояться без неожиданных сюрпризов.

Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,68%) и РТС (+1,63%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивный характер пятничных торгов оказался задан уже в момент открытия локального рынка. Весь остаток торгового дня указанные индексы провели в состоянии консолидации на позитивной территории. Свою благоприятную роль сыграло и вечернее улучшение внешнего фона, выразившееся в восходящей динамике фондовых индексов США и фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов.

Стоит отметить, что заметное пятничное повышение индексов МосБиржи и РТС пока не сумело изменить сложившуюся в них среднесрочную техническую картину. Она остается нейтральной для рублевого индекса МосБиржи и негативной для долларового индекса РТС.

Добавим, что в конце минувшей недели наметилось временное затишье на внешнеполитическом фронте. Что же касается внутриполитических событий, то главным из них станет намеченная на сегодня церемония вступления в должность вновь избранного президента России Владимира Путина.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 8,2 п., или 0,7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на умеренное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди отраслевых индексов Московской Биржи опережающим приростом выделился сектор Нефти и газа MICEXO&G (+1,05%). Он же остается и лидером прироста с начала текущего года (+18,37%). Что же касается конкретных акций, намного сильнее рынка закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, +0,98%), Татнефть-ао (TATN RM, +1,44%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1,57%), Новатэк (NVTK RM, +2,31%), Газпром нефть (SIBN RM, +1,23%), Русснефть (RNFT RM, +2,76%). Указанная тенденция выглядела вполне логичной, поскольку фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают торговаться вблизи своего долгосрочного максимума. Более того, сегодня утром они его в очередной раз обновили, уверенно превысив отметку $75,5.

Низколиквидные акции Камаз (KMAZ RM, +4,85%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию позитивных финансовых результатов эмитента за 2017 год по МСФО. Согласно свежей отчетности, годовая чистая прибыль отечественного производителя увеличилась более чем в 5 раз, до уровня в 3,5 млрд. руб.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, -1,77%) подверглись усиленным распродажам после публикации финансовых результатов авиакомпании за 1 квартал 2018 года по РСБУ. Она увеличила свой чистый квартальный убыток почти в 2 раза, до уровня 8,75 млрд руб. Текущее ухудшение указанного показателя обусловлено существенным ростом себестоимости продаж. В целом же первый квартал является для авиационной отрасли традиционно слабым в связи с сезонными факторами. В то же время, квартальная выручка ПАО «Аэрофлот» возросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с продолжающейся тенденцией к увеличению количественных показателей авиакомпании.

Акции Алроса (ALRS RM, -0,68%) умеренно подешевели на фоне известия о том, что Наблюдательный совет эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2017 год в размере 5,24 руб. на акцию. Таким образом, годовые дивиденды алмазодобывающей компании заметно сократились. По итогам 2016 года они составили 8,93 руб. на акцию.

Взаимосвязанные бумаги RUSAL plc (RUAL RM, -2,36%) и ENPL-гдр (ENPL RM, -6,00%) сменили свой непродолжительный утренний прирост на довольно масштабную просадку по итогам дня. В пятницу стало известно, что парижская биржа Euronext разрешила «РусАлу» завершить объявленный ранее делистинг глобальных депозитарных акций. Снятие неопределенности вокруг указанной ситуации представляется позитивом для компаний-эмитентов. Однако это событие вовсе не является поводом для покупки указанных бумаг в других юрисдикциях.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0,8%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1%. Фьючерсы на золото лишь незначительно повысились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,5%.

С учетом утреннего обновления долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное.