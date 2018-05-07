Инвесторы предпочтут дождаться сведений о новом составе правительства РФ

В пятницу наблюдался «отскок» по индексу РТС. Благоприятная динамика мировых цен на нефть способствовала некоторому восстановлению оптимизма инвесторов в отношении российского рынка. В итоге Новатэк (NVTK) подорожал на 2.3%, Татнефть (TATN) – на 1.4%, Магнит (MGNT) и Норникель (GMKN) – на 1.3%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.2%.

Во второй половине дня были опубликованы данные по рынку труда США, которые оказались слабее консенсус-прогноза – число занятых (без учета сельхоз-сектора) в апреле увеличилось на 164 тыс. против ожидавшихся 193 тыс. Слабые данные оказали сдерживающие влияние на динамику курса доллара США на мировом валютном рынке, но их влияние на фондовый рынок было слабым – трейдеры, по всей вероятности, связывают с «охлаждением» в сфере занятости возможность менее агрессивного ужесточения денежной политики ФРС.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северо-Запада (MRKZ) подорожали на 13.0%, Камаза (KMAZ) – на 4.8%, ЧТПЗ (CHEP) – на 4.3%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 4.1%.

Фондовые индексы США повысились на 1.3% - 1.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за мировыми ценами на нефть (фьючерсы на Brent торгуются выше $75 за баррель, одним из факторов роста стали ожидания новых санкций США в отношении Ирана). Вместе с тем, существенное наращивание объемов торговых операций на российском рынке пока выглядит маловероятным – инвесторы, вероятно, предпочтут дождаться сведений о новом составе правительства (как ожидается, кандидатура нового премьер-министра может быть названа в ближайшие один-два дня).

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наблюдавшегося ранее снижения по паре доллар-рубль – укрепление доллара США на мировом валютном рынке краткосрочно может оказаться более сильным фактором, чем благоприятная динамика цен на нефть.