Рынок закладывает в цены назначение сильных экономистов на ключевые должности в РФ

Новая неделя на российском рынке акций откроется ростом. Трейдеры будут отыгрывать сильное пятничное закрытие американских индексов, которые прибавили 1,28% по S&P500 и 1,39% по Dow Jones на фоне положительной американской статистики. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы растут примерно на 0,2%.

Но больший вклад в подъем российских акций даст растущая нефть, которая сейчас торгуется в районе 75,5 доллара за баррель. «Черное золото» отыгрывает кризис в Венесуэле и ожидание выхода США из иранской ядерной программы.

Такая дорогая нефть неминуемо приведет к притоку средств нерезидентов на отечественный фондовый рынок, что также будет способствовать росту котировок акций.

Перспективными для покупок с утра будут акции Сбербанка, «Роснефти» и «Лукойла». Интересна и покупка под дивиденды акций Мосбиржи, которая закроет реестр на следующей неделе. Сейчас дивидендная доходность Мосбиржи составляет 4,5%. Если рост рынка будет продолжен, Мосбиржа быстро закроет отрицательный гэп после отсечки.

Поэтому Индекс Мосбиржи имеет все шансы по итогам дня закрепиться выше сопротивления 2320 пунктов, что откроет дорогу на штурм исторических максимумов.

На таком внешнем фоне рубль вполне может подойти к нижней границе «докризисного» канала, располагающейся на отметке 61 руб за доллар. Кроме дорогой нефти российскую валюту должны поддержать рост продаж экспортерами накопленной за майские праздники валютной выручки.

Сегодня состоится инаугурация президента РФ и В.В.Путин официально вступит в должность. Однако каких-либо важных программных заявлений и кадровых назначений следует ожидать лишь после Дня Победы. Но рынок закладывает в цены назначение сильных экономистов на ключевые должности в государстве.