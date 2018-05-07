Рост котировок нефти поможет рублю продолжить свое укрепление

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2297,30 п. до 2289,47 п., а РТС — с 1164,09 п. до 1146,61 п. Евро ослаб за неделю с $1,213 до $1,1965. Пара USD-RUB поднялась за неделю с 62,16 до 62,51, а EUR-RUB упала с 75,41 до 74,79. Нефть Brent подорожала за неделю с $74,64 до $74,87. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2669,91 п. до 2663,42 п.

Миновала неделя первомайских праздников. ЦБ РФ не решился на снижение ставки, а ФРС решила подождать с повышением. Надежды спекулянтов на резкое ослабление рубля пока не оправдываются. Растут риски разрыва ядерного соглашения с Ираном, в США уже начали готовиться к осенним выборам в Конгресс. В еврозоне статистика начинает подтверждать заявления президента ЕЦБ Марио Драги о прохождении пика текущего экономического цикла. Корпоративные отчёты за I квартал не смогли поддержать «быков». Лишь в России компании начали радовать позитивными изменениями в дивидендной политике. На рынке как всегда много поводов для движений.

Великобритания начнёт неделю с выходного. Ночью в понедельник выступит член ФРС Р. Кворлс. Германия сообщит о ситуации с производственными заказами. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов SENTIX. Далее в США выступит президент ФРБ Атланты Р. Бостик. Позднее будут говорить президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс и президент ФРБ Далласа Р. Каплан. В России выйдет индекс деловой активности в сфере услуг. Закроются реестры на участие в ГОСА «МРСК Центр», «Акрон», «Полюс».

Китай во вторник опубликует данные по экспорту и импорту. Ожидается, что экспорт вырос в апреле на 6,3%, а импорт на 16%. Положительное сальдо ожидается на уровне $27,5 млрд. Германия опубликует данные по промышленному производству и торговому балансу. Из событий вторника также стоит выделить выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. Закроет западный календарь дня отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России Polymetal будет торговаться последний день с дивидендами. ММК закроет реестр на участие в ГОСА. «Полюс», «Юнипро», ММК отчитаются по МСФО за I квартал.

9 мая Россия будет праздновать День Победы. В Японии в этот день выйдут индексы опережающих экономических индикаторов. В Европе статистику по промышленному производству опубликуют Франция и Испания. В США выйдут показатели цен производителей. Ожидается, что общий индекс замедлит рост до 2,9% с 3,0% в марте. Вечером появится традиционный недельный отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Закроет день выступление президента ФРБ Атланты Р. Бостика.

В четверг Резервный банк Новой Зеландии примет решение по ставке. Изменений ставки не ожидается. В Китае опубликуют статистику по инфляции. Ожидается, что она замедлилась в апреле до 1,9% с 2,1% в марте. Рост цен производителей, напротив, ускорился до 3,4% с 3,1% в марте. В Европе Италия и Великобритания опубликуют статистику по промышленному производству. Кроме того, в Великобритании также выйдут данные по строительству. ЕЦБ поделится ежемесячным обзором. Банк Англии проведёт заседание по ставке. Ожидается, что за её повышение проголосуют двое из девяти членов монетарного комитета. Семь из них проголосуют за сохранение ставки. В США появятся недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Однако более интересными будут цифры по потребительской инфляции. Ожидается, что CPI ускорится до 2,5% с 2,4% в марте, а Core CPI —до 2,2% с 2,1%. В России X5 Retail Group проведёт ГОСА. «Ленэнерго», вероятно, примет решение по дивидендам.

В пятницу стоит обратить внимание на такой показатель, как объём машиностроительных заказов в Японии. В США выступит глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. Кроме того, в пятницу вечером выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Закроет торговый день индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана, а затем отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги Московской биржи будут торговаться последний день с дивидендами. Polymetal закроет реестр под дивиденды.

Азиатские рынки начали новую неделю ростом. WTI пересекла отметку в $70, а Brent приблизилась к $76 на ожиданиях разрыва ядерной сделки с Ираном. Естественно, что дорогая нефть стимулировала покупки бумаг нефтегазового сектора. Даже в Китае рынок торговался в плюсе, хотя переговоры по торговым отношениям с США пока не продвинулись. В Малайзии рынок снижался на ожиданиях выборов, которые состоятся 9 мая. Японские индексы находились под давлением укрепившейся иены до 109,16 за доллар. К 8:45 (мск) Nikkei 225 – 22464,68 п. (-0,04%), Hang Seng – 30044,73 п. (+0,40%), Shanghai Composite – 3130,75 п. (+1,28%).

Нефть продолжает расти на опасениях, что выход США из ядерной сделки с Ираном приведёт к возвращению санкций против этой страны. Президент Д. Трамп должен будет принять решение к 12 мая. Кроме того, Венесуэла продолжает погружаться в экономический кризис, который уже привёл к сокращению добычи нефти на 40% за пару лет. Меж тем, текущие цены нефти могут быть неустойчивыми. Добыча и буровая активность в США продолжают расти. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю американские компании увеличили число активных нефтяных буровых на 9 штук до 834 единиц. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust существенно не изменились за последние две недели. За этот период они снизились с 865,89 тонн до 864,13 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $75,66 (+1,06%), WTI - $70,43 (+1,02%), золото - $1314,8 (+0,01%), медь - $6789,16 (-0,19%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,05% до 92,47 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,195 (-0,08%), GBP-USD - $1,355 (+0,15%), USD-JPY – 109,17 (+0,06%).

Российский рынок провёл предыдущую неделю в состоянии низкой ликвидности. Внешний фон не был благоприятным, поэтому «медведи» доминировали на отечественной площадке. Меж тем, нефть оставалась дорогой, что не позволяло пессимистам особо разгуляться. ФРС не стала повышать ставку, что немедленно снизило давление на рубль. Новая неделя вновь начинается с роста котировок нефти, что поможет рублю продолжить своё укрепление. Спросом также могут пользоваться бумаги нефтяников и банков. В акциях металлургов, напротив, можно ждать преобладание распродаж на фоне укрепляющегося рубля.