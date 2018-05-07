Рынок акций РФ и рубль вырастут на позитивном внешнем фоне. Рост нефтяных котировок благоприятно отразится на курсе отечественной валюты.

АКЦИИ

Оптимизм на азиатских площадках и новые многолетние максимумы по нефти обеспечат сегодня продолжение роста российских бумаг, считает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2265-2310 пунктов, по индексу РТС - 1135-1160 пунктов, прогнозирует он.

"Владимир Путин вступает сегодня в должность президента РФ на фоне укрепления рубля и роста биржевых индексов. Движение рынка могут определить объявление состава нового правительства России, а также яркие геоэкономические инициативы вновь избранного главы государства", - комментирует аналитик.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает позитивного открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,5%, около отметки 2300 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2290, 2280 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2320, 2330 пунктов, указывает он.

ВАЛЮТА

"Благодаря продаже экспортерами валютной выручки, рубль выглядит сильнее большинства валют стран с формирующимися рынками, хотя общую ситуацию в секторе таких валют сдерживают проблемы в Аргентине и Турции. Тем не менее, мы полагаем, что новые максимумы в нефтяных котировках перевесят опасения трейдеров и покупки валюты Центробанком для Минфина, а укрепление рубля продолжится", - комментирует Иосуб из "Альпари". Ожидаемый дневной диапазон для доллара США - 61,9-63,1 рубля, для европейской валюты - 74-75,5 рубля, считает аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" прогнозирует, что доллар в понедельник будет торговаться в диапазоне 62,5-63,5 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу прибавили 1,3-1,7% на статистике по безработице и росту зарплат.

Стоимость нефти в пятницу колеблется на уровне 75,66 доллара за баррель по марке Brent (плюс 1,06% к предыдущим торгам).

Курс евро колебался на уровне 1,1939 доллара против 1,1972 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок закрыл последние торги недели в плюсе при поддержке дорожающей нефти и укрепляющегося рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,68% - до 2289,47 пункта, индекс РТС - на 1,63%, до 1146,61 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 0,52 рубля, до 62,51 рубля, евро - на 0,79 рубля, до 74,79 рубля, следует из данных Московской биржи.