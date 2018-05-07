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Перенос обесценения рубля на инфляцию происходит крайне медленными темпами


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 

По данным Росстата, прирост индекса потребительских цен в апреле составил 0.3% м/м, при этом, в годовом выражении инфляция сохранилась на уровне 2.4% г/г. В покомпонентной разбивке, однако, зафиксированы первые признаки ускорения цен. Индекс цен с исключением волатильных групп товаров (продукты питания, топливо, тарифы и табак) ускорился до 2.7% г/г с 2.5% г/г, что отчасти может объясняться вторичными эффектами роста цен на бензин (с 5.6% г/г до 6.1% г/г), а также первым эффектом от девальвации рубля. Ускорение инфляции сдерживалось замедлением прироста цен на продукты питания (с 1.3% г/г до 1.1% г/г) благодаря начавшемуся удешевлению плодоовощной продукции.

На данный момент перенос обесценения рубля на инфляцию происходит крайне медленными темпами. В нашем исследовании о влиянии апрельской волатильности на российскую экономику мы отмечаем, что эффект от девальвации начнет проявляться к концу 1п’18, а его масштаб обещает быть весьма сдержанным – в пределах 0.2-0.3 пп (до 2.7% г/г в 2к’18 и до 3.7-3.8% в 2п’18) из-за сохраняющегося осторожного поведения потребителей и снижения зависимости от импортного производства за последние четыре года.

На этом фоне, нормализация политики Банка России может быть продолжена, пусть и менее интенсивными темпами. Мы видим возможность для еще двух снижений ключевой ставки в этом году (до 6.75% г/г), ближайшая реперная точка – инфляционный отчет за май, который будет является уже более точным индикатором масштаба шока.

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