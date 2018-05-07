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Денежный рынок: ставки однодневного репо снизились


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 

Ставка однодневного валютного свопа по итогам торгов в пятницу не изменилась, и ее средневзвешенное значение составило 6,54%. В конце сессии ставка опустилась ниже 5,0%, почти достигнув уровня бида ЦБ, однако объемы торгов были совсем небольшими. Длинные ставки почти не двигались: кривая NDF сместилась вверх на 3–6 бп, тогда как ставки кросс-валютных свопов закрылись без изменений. Ставки процентных свопов повысились в среднем на 2–3 бп. В то же время в коротких рублевых ставках волатильность выросла. В частности, средняя стоимость репо под залог ОФЗ снизилась почти на 50 бп, до 6,2%. Такое движение, на наш взгляд, имеет технический характер, и его причиной, вероятно, стало закрытие дилерами коротких позиций по некоторым бумагам. В частности, длинный ОФЗ-26218 вечером торговался ниже 4%.

Между тем в конце недели значительных изменений в объемах операций регуляторов с ликвидностью не произошло. Федеральное казначейство разместило на трехмесячном депозитном аукционе 100 млрд руб. (половину от предложенного объема). Кроме того банки привлекли 105 млрд руб. посредством однодневного репо (как и в предыдущий день). Банк России в пятницу депозитных аукционов не проводил; банки просто рефинансировали свои обязательства перед регулятором.

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