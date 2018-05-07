Продажи в евробондах РФ продолжаются синхронно с бумагами других развивающихся стран

Российские евробонды продолжают дешеветь на фоне снижения аппетита инвесторов в долгам развивающихся стран. Доходность Russia`26 в пятницу выросла до 4,72% (+ 4 б.п.), за всю прошлую неделю рост составил 21 б.п. Доходность длинных выпусков Russia`42 и Russia`47 за неделю выросла на 20 и 24 б.п. соответственно. Продажи в российских евробондах продолжаются синхронно с бумагами остальных развивающихся стран. Доходность десятилетних евробондов Бразилии за прошлую неделю выросла на 15 б.п., ЮАР – на 17 б.п., Мексики – на 16 б.п., Индонезии – на 12 б.п., Аргентины – на 24 б.п., Турции – на 43 б.п. По данным EPFR, чистый отток средств из евробондов развивающихся стран с 26 апреля по 2 мая составил $1,2 миллиарда - максимальный объем за последние 11 недель.
Снижение интереса инвесторов к евробондам развивающихся стран происходит в результате укрепления доллара и повышения привлекательности UST на фоне хорошей макроэкономической статистики по США и последних комментариев ФРС о намерении сохранить темпы повышения базовой ставки.
На текущей неделе важным событие для российских бумаг будет решение США по санкциям в отношении Ирана. Ограничение экспорта нефти маловероятно, однако если этот сценарий будет реализован, это приведет к росту цен на энергоносители.
Глобальный тренд по оттокам из облигаций развивающихся стран продолжает оказывать давление на российские евробонды.
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