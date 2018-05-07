Обзор рынков стали и сырья для ее производства

Ввиду дальнейшего снижения цен на коксующийся уголь в апреле маржа производства стали превысила 400 долл./т, что благоприятно сказалось на производителях с низким уровнем интеграции, но оказало давление на компании, работающие в сегменте добычи угля. Вместе с тем мы по-прежнему сомневаемся, что такие уровни маржи являются фундаментально обоснованными, и поэтому сохраняем осторожный прогноз по ценам на сталь. На внутреннем рынке локальные производители дважды повысили цены на 4–5% и тем самым, по нашим расчетам, более чем компенсировали эффект ослабления рубля. В результате ценовая премия на российском рынке в краткосрочной перспективе может достичь 60–70 долл./т (позитивно для ММК).

Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в апреле выглядели следующим образом.

• Цены на твердый коксующийся уголь на условиях FOB Австралия по итогам апреля снизились на 13%. Из-за введенных Китаем ограничений на импорт цены упали до 178 долл./т, то есть ниже уровня нашего прогноза на 2к18. В то же время цены на железную руду в апреле в целом не изменились после падения на 18% в предыдущем месяце.

• Российские цены на сырье также снижаются. Коксующийся уголь в России в апреле подешевел на 12–20% (в большей степени из-за 8%-го ослабления рубля, но также отчасти ввиду снижения цен локальными производителями). Вместе с тем динамика цен на железную руду в России пока отстает от китайской, и цены по-прежнему держатся выше 60 долл./т.

• Маржа производства стали превысила 400 долл./т. Несмотря на удешевление сырья, цены на китайскую экспортную горячекатаную сталь в апреле выросли на 4%, в результате чего маржа производства стали к концу месяца поднялась до рекордных 406 долл./т. Мы полагаем, что в ближайшее время цены на сталь могут начать снижаться.

• Цены в США держатся на максимумах. Цены на сталь в США с начала года выросли на 20–30% и остаются на рекордно высоких уровнях. Между тем ввиду достижения договоренностей об освобождении от импортных пошлин продукции ряда стран и увеличения загрузки внутренних сталелитейных мощностей в краткосрочной перспективе цены на сталь в США могут скорректироваться.

• Российский экспортный бенчмарк скорректировался, внутренняя премия восстановилась. Цены на горячекатаную сталь на условиях FOB Черное море в апреле снизились на 5% вслед за котировками в Китае, что полностью соответствовало нашим ожиданиям. В то же время внутренние цены на этот вид продукции скорректировались на 3%, что привело к небольшому восстановлению ценовой премии на российском рынке (до 38 долл./т). Мы полагаем, что вследствие уже объявленного локальными производителями повышения цен на 4–5% в мае внутренняя премия может еще немного вырасти.

• Рост внутреннего потребления в марте ускорился. Общее видимое потребление в марте заметно увеличилось – на 11,2% г/г против 2–4% в январе–феврале. Это было связано с тем, что российские потребители аккумулировали запасы листового проката в преддверии повышения цен в апреле–мае. Исходя из этого мы полагаем, что в ближайшие два месяца темпы роста спроса могут снизиться.

• Воздействие на компании сектора. Коррекция цен на уголь негативна для Евраза, который производит угля вдвое больше собственных потребностей, из-за чего уровень экспортных цен на уголь влияет на его финансовые показатели. В то же время НЛМК и ММК благодаря низкому уровню интеграции по углю, напротив, выиграли от сложившейся ситуации.