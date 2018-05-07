Рубль выглядит болезненно

Несмотря на то что рубль частично отошел от минимумов, достигнутых после введения апрельских санкций, российская валюта в целом выглядит не лучшим образом. Рубль остается слабым и уязвимым, несмотря на то что нефть курсирует в районе свежих максимумов конца 2014 года.
Снижение привлекательности нашей валюты обусловлено не только санкциями и сохраняющейся угрозой новых ограничений, хотя этот фактор определенно отпугивает спекулянтов, несмотря на то что существенного влияния на экономику санкции не оказывают. Игроки отдают себе отчет в том, что шансы на потепление отношений с Западом невелики, а значит, Россия будет оставаться в тисках международной политической изоляции, что негативно для отечественных активов в целом с точки зрения иностранных инвестиций.
Помимо санкционного эффекта, рубль сейчас подавляет доллар, который обрел силу на волне возрождения веры рынка в более агрессивное ужесточение политики ФРС. Темпы роста зарплат в Штатах не оправдали ожиданий, но этот показатель рассматривается в более широком контексте и при текущих темпах не предполагает изменения траектории политики Центробанка, который уверен в ускорении инфляции. А между тем уровень занятости бьет рекорды 18-летней давности. В этих условиях Федрезерв может позволить себе более внятные «агрессивные» намеки, что будет расцениваться как фактор снижения привлекательности активов развивающихся стран, включая рубль.
Также стоит следить за динамикой котировок нефти. Несмотря на то что на данном этапе удорожание черного золота не оказывает должного эффекта, в случае более существенного бычьего прорыва мы можем увидеть «отклик» со стороны курса нашей валюты, особенно в сочетании с грядущим налоговым периодом, если, конечно, к этому времени на геополитической арене не произойдет новых потрясений.
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