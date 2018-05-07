Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления

Несмотря на не вполне однозначные данные по рынку труда США, которые были опубликованы в пятницу, рыночные игроки сохраняют интерес к покупке доллара на фоне подросших ожиданий в части более активных шагов по повышению ставки ФРС. На текущей неделе в фокусе площадок будет статистика по инфляции в США (10/05 15.30 мск), которая, как ожидается, продемонстрирует рост, и позволит доллару продолжить укрепление. В то же время неопределенность перспектив торговых отношений между США и КНР несколько ограничивает долларовых “быков”. По итогам прошедших на минувшей неделе переговоров какого-либо прогресса достигнуто не было. При этом обе стороны подтвердили свою приверженность к продолжению переговорного процесса. Одновременно с этим европейские данные продолжают играть против евро. В частности сегодняшние данные о промышленных заказах в Германии продемонстрировали неожиданное снижение (-0,9% в марте против ожиданий роста 0,5%). Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.19-1.20.

Российская валюта остается на весьма слабых уровнях по отношению к доллару, отражая продолжающееся укрепление доллара на глобальных площадках. В ближайшие дни рубль может реагировать на политические новости о составе нового российского правительства.

К новостям, способным оказать рублю определенную поддержку, мы относим сохранение финансово-экономического блока неизменным (Силуанов на позиции министра финансов, а Орешкин на позиции министра экономического развития), а также вхождение Кудрина в состав правительства. К сценариям, способным вызвать умеренно негативную оценку рынков, мы относим сохранение прежнего премьер-министра и назначение нового министра иностранных дел.

Среди прочих событий, важных для курса рубля сегодня, отметим объявление объемов покупок валюты Минфином на май в 12.00 по Москве. Несмотря на ожидаемый рост покупок в течение будущего месяца ежедневные объемы могут даже сократиться, так как во второй половине апреля покупки проводились в повышенном объеме, чтобы наверстать отставание, сформировавшееся в момент высокого давления на рубль в середине апреля. Новость про покупки валюты Минфином, вероятно, будет нейтральной для рынка. Фундаментально рубль остается недооцененным, но его укреплению продолжает препятствовать слабый аппетит к рисковым активам на глобальных площадках.