Ослабление рубля не прошло незаметно для инфляции

В пятницу Росстат опубликовал инфляцию за апрель - она сохранилась на уровне марта (2,4% г./г.). В то время как дезинфляция в продуктах питания продолжилась (1,1% г./г. против 1,3% г./г. в марте), рост цен в группе непродовольственных товаров ускорился (2,7% г./г. против 2,4% г./г. в марте). Подчеркнем, что последний раз ускорение в этом сегменте было зафиксировано в июне 2016 г. В сегменте услуг годовая динамика практически не изменилась (4% г./г. против 3,9% г./г. в марте).

Отметим, что ослабление рубля (6,5% м./м. в апреле), не осталось незамеченным для инфляции - прежде всего, для непродовольственных товаров. По нашим расчетам, из-за курсового шока месячные темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились на 0,2 п.п. (до 0,4% м./м. с исключением сезонности). Подобное отмечается и в продовольственных товарах (без учета плодоовощной продукции) - там нулевые месячные темпы инфляции выросли до 0,2% м./м. в апреле (также с исключением сезонности).

Впрочем, на динамике роста цен в целом эффект ослабления рубля оказался менее заметен (0,4% м./м. в апреле против 0,3% м./м. в марте). Так, дезифляционный тренд поддержало замедление инфляции на фрукты и овощи (1,6% м./м. в апреле против 2,4% м./м. в марте, с исключением сезонности), а динамика цен на услуги проигнорировала курсовой шок (0,4% м./м. в апреле, с исключение сезонности).

Как мы отмечали ранее, при ослаблении рубля на 10% м./м. инфляция реагирует повышением на +1 п.п. м./м. При этом небольшое (менее 10% м./м.) ослабление рубля практически не заметно для нее. И, как мы видим, реакция инфляции подтвердила наши предположения: эффект от курсового шока отразился в ее ускорении лишь на 0,1-0,2 п.п. м./м.

Хотя пока ЦБ не прокомментировал апрельские результаты по ИПЦ, мы полагаем, что они вряд ли стали для него сюрпризом - ранее, регулятор предполагал, что ослабление рубля отразится на инфляции, что и стало одной из причин не снижать ставку на недавнем заседании. Впрочем, с учетом незначительной реакции инфляции, мы полагаем, что регулятор продолжит снижать ставку в этом году, правда, вопрос о сроках возобновления пока остается открытым - для этого необходимо узнать, как регулятор оценивает эти события. Так, ЦБ мог бы снизить ставку уже в июне, однако не исключено, что пауза может затянуться и на более длительный срок – особенно, если эффект от ослабления рубля будет заметен и на майских данных по инфляции (мы полагаем, что при прочих равных он окажется меньше, чем в апреле). Кроме того, в пользу большей осторожности говорят и новые аргументы, указанные в пресс-релизе по итогам апрельского заседания: связанные с бюджетной политикой инфляционные риски и отсутствие дезинфляционной поддержки со стороны экономической активности. Впрочем, пока ЦБ не заявил, что ключевая ставка достигла нейтрального уровня, потенциал для смягчения монетарной политики сохраняется.