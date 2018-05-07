Минфин увеличит покупки валюты в мае

По данным Минфина, покупки валюты в мае составят 322,8 млрд руб. (16,1 млрд руб./день), что оказалось в рамках нашего прогноза (340 млрд руб.). Увеличение объемов полностью связано с ростом цены нефти Urals в апреле (69,08 долл./барр. против 63,7 долл./барр в марте). Отметим, что Минфин, скорее всего, успеет выполнить план по покупкам валюты на апрельский период, поэтому переносить часть покупок на май, как мы и полагали, не потребуется.