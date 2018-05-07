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Стоит сохранять "длинные" позиции по ГМК "Норникель"


Рынки
Елена Кожухова
Елена Кожухова
аналитик компании "Велес Брокер"
 

Во второй половине понедельника российские фондовые индексы показывали положительную динамику, но отступили от внутридневных максимумов. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск вырос на 0,45% до 2299,9 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1151,65 пункта. 

Рубль к середине дня ослаб против доллара и евро после коррекционного роста в конце прошлой недели. Давление на рубль оказали новости о планах Минфина увеличить покупки валюты. Доллар поднимался выше отметки 63 руб, а евро - выше 75 руб.   

В лидерах роста к середине дня пребывали акции "ИнтерРАО" (+2,13%) и акции ГМК "Норильский никель" (+1,74%). В лидерах падения были бумаги "Новатэка" (-0,94%), а также акции "Акрона" (-1,12%).  

Акции ГМК "Норильский никель" пытаются закрепиться выше 11 000 рублей и удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (10 560 рублей). Объемы торгов при этом, однако, небольшие. При сохранении благоприятного внешнего фона стоит удерживать "длинные" позиции по бумагам с расчетом на их рост в район 11 400 рублей. Спот-сигнал стоит установить в районе 10 800 рублей.

График
График

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