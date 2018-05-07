Стоит сохранять "длинные" позиции по ГМК "Норникель"

Во второй половине понедельника российские фондовые индексы показывали положительную динамику, но отступили от внутридневных максимумов. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск вырос на 0,45% до 2299,9 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1151,65 пункта.

Рубль к середине дня ослаб против доллара и евро после коррекционного роста в конце прошлой недели. Давление на рубль оказали новости о планах Минфина увеличить покупки валюты. Доллар поднимался выше отметки 63 руб, а евро - выше 75 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали акции "ИнтерРАО" (+2,13%) и акции ГМК "Норильский никель" (+1,74%). В лидерах падения были бумаги "Новатэка" (-0,94%), а также акции "Акрона" (-1,12%).

Акции ГМК "Норильский никель" пытаются закрепиться выше 11 000 рублей и удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (10 560 рублей). Объемы торгов при этом, однако, небольшие. При сохранении благоприятного внешнего фона стоит удерживать "длинные" позиции по бумагам с расчетом на их рост в район 11 400 рублей. Спот-сигнал стоит установить в районе 10 800 рублей.