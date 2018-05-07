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Пара евро-доллар: появились предпосылки к глубокой коррекции


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

В ходе европейской сессии курс евро снизился на 79 пунктов, до 1,1899 на фоне общего укрепления американской валюты и незначительного восстановления доходности американских облигаций. Лидерами по снижению являются франк и австралиец. Курс франка упал на 0,58%, курс австралийского доллара – на 0,57%.

Давление на евро также оказал не оправдавший ожидания инвесторов отчет Sentix. Евробыки предприняли попытку отойти от 1.1922, но укрепление доллара ограничило восстановление евро.

Покупки доллара после выходных подтверждают, что участники рынка считают пятничный отчет нейтральным и рассчитывают на дальнейшее повышение ставок ФРС США.  

Сегодня экономический календарь США пуст. Внимание будет приковано к выступлениям представителей ФРС США 

но внимание игроков привлекут выступления представителей ФРС Бостика, Баркина, Каплана и Эванса. Реакция на их комментарии будет, если они затронут монетарную политику ЦБ и упомянут про сроки повышения ставок. 

По ценовой модели с тремя основаниями на часовом периоде по паре евродоллар ожидаю восстановление до 1,1950. Технически рынок готов скорректироваться до 1,2040. Активная фаза роста через закрытие коротких позиций начнется после роста выше 1,1955.

Опубликованная европейская статистика:

Индекс деловой активности в секторе розничных продаж в еврозоне за апрель составил 48,6 (предыдущее значение 50,1).

Индекс потребительских цен в Швейцарии за апрель 0,2%м/м и 0,8%г/г (прогноз был 0,3% м/м, 0,9% г/г, предыдущие значения 0,4%м/м, 0,8% г/г)

Промышленные заказы в Германия за март -0,9%м/м и 3,1% г/г (прогноз был 0,5%м/м и 5,0% г/г, предыдущие значения -0,2% м/м и 3,0% г/г)

Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix за май составил 19.6 (прогноз был 21.2, предыдущее значение 19.2).

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