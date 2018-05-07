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Общая линия политики правительства РФ останется прежней


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 

Существенной статистики на вечер нет, но ожидается выступление трёх представителей ФРС. Бумаги Sysco активны перед открытием на фоне сильной отчётности как и акции Apple, которые в пятницу закрылись на рекордном уровне.

Впрочем, всё самое интересное в понедельник происходит в России. Президент РФ В. Путин внёс кандидатуру Д. Медведева на пост премьер-министра. Таким образом, можно говорить, что общая линия политики правительства останется прежней, но стоит дождаться деталей распределения портфелей. Примечательно то, что в день присяги президента вышел опрос ВЦИОМ, где весьма ярко представлены мнения населения по поводу достижений и провалов. Вполне вероятно, что новый кабинет будет отличаться от прежнего.

Рубль, можно сказать, отреагировал на новости сокращением потерь, а вот фондовый рынок пока игнорирует вполне ожидаемую новость.

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