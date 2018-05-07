Общая линия политики правительства РФ останется прежней

Существенной статистики на вечер нет, но ожидается выступление трёх представителей ФРС. Бумаги Sysco активны перед открытием на фоне сильной отчётности как и акции Apple, которые в пятницу закрылись на рекордном уровне.

Впрочем, всё самое интересное в понедельник происходит в России. Президент РФ В. Путин внёс кандидатуру Д. Медведева на пост премьер-министра. Таким образом, можно говорить, что общая линия политики правительства останется прежней, но стоит дождаться деталей распределения портфелей. Примечательно то, что в день присяги президента вышел опрос ВЦИОМ, где весьма ярко представлены мнения населения по поводу достижений и провалов. Вполне вероятно, что новый кабинет будет отличаться от прежнего.

Рубль, можно сказать, отреагировал на новости сокращением потерь, а вот фондовый рынок пока игнорирует вполне ожидаемую новость.