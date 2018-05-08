Доллар по-прежнему не выходит из апрельского рублевого диапазона

В понедельник, 7 мая, курс рубля завершил торги снижением против иностранных валют. Курс доллара США повысился на 0,68%, до 62,93 руб., курс евро – на 0,30%, до 75,01 руб.

В отрицательную область он ушел с открытия торговой сессии и подешевел к доллару до 63,02 руб., евро – до 75,09 руб. Ему даже не удалось воспользоваться ростом нефтяных котировок до многомесячных максимумов. Цена на нефть марки Brent повышалась до $76,31 за баррель.

Участники рынка не спешат покупать отечественную валюту, поскольку сфокусированы на рисках из-за неопределенности в отношениях России и США. Дополнительное давление на неё исходило от покупок валюты ЦБ для Минфина. В период с 6 апреля по 8 мая, Минфин на эти цели направил 240,7 млрд рублей. В период с 10 мая по 6 июня ведомство планирует закупить валюту на 322,8 млрд рублей.

Во вторник, 8 мая, на валютном рынке доллар США демонстрирует смешанную динамику по отношению к основным валютам. Цена на Brent скорректировалась с $76,31 до $75,04 (-1,66%). На растущих опасениях выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана, цена на нефть сохранит динамику на максимальных уровнях и частично сдержит рубль от ослабления.

Пара доллар/рубль 21 дней торгуется в апрельском диапазоне 60,00-65,06 руб. Если по нефти усилится нисходящая коррекция, давление на рубль возрастет. Торги должны открыться около уровней вчерашнего закрытия. Во вторник ожидаю укрепления доллара до 63,50 руб. Для пары евро/рубль целевая зона находится в районе 75,45 руб. (38,2% от падения с 76,94 до 74,53 руб.).