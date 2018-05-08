FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 

В понедельник в начале торгов наблюдалось некоторое повышение по индексу РТС вслед за ценами на нефть, в течение дня активность инвесторов на рынке в целом сократилась, но интерес к отдельным бумагам сохранялся. Так, акции ММК (MAGN) подорожали на 2.7% в преддверии выхода финансовой отчетности по международным стандартам за первый квартал (ожидается сегодня). Транснефть (TRNFP) и Газпром нефть (SIBN) подорожали на 2.5%, НЛМК (NLMK) – на 2.3%, Алроса (ALRS) – на 2.1%. 

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 12.4%, Самараэнерго (SAGO) – на 10.0%, Русснефти (RNFT) – на 7.5%.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.3% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня на рынке акций возможно некоторое затишье – активность покупателей, вероятно, продолжит снижаться как в преддверии перерыва в торгах (9 мая), так и под влиянием обстановки на рынке нефти (по фьючерсам на Brent наметилась коррекция вниз).

Сегодня истекает срок, в течение которого президент США Д. Трамп должен принять решение по иранскому ядерному соглашению – решение о выходе США из сделки (и последующие санкции в отношении Ирана), которого ожидают некоторые из наблюдателей, может повлиять на обстановку на нефтяном рынке.

На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ