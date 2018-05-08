Продолжение сезона отчетов компаний и сделки M&A способствовали закрытию американских биржевых индикаторов в понедельник на положительных значениях. Так, индекс S&P 500 прибавил 0,35%, закрывшись на отметке 2672,63 пунктов. Dow Jones вырос на 0,39%, NASDAQ увеличился на 0,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт - до 2,95%.
На этой неделе игроки сфокусируют свое внимание на апрельских данных по инфляции в США, которая составила 2,5% в годовом выражении.
Нефтяные котировки закрылись на отметке $75,53, после того как Трамп обещал озвучить свое решение по сделке с Ираном. Если брать за основу манеру Трампа вести дела, то можно предположить, что после очередных громких заявлений соглашение все-таки будет продлено.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2297,12 п., прибавив 0,33%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2290 п, проход которой может спровоцировать продажи по широкому рынку. Основное сопротивление находится на уровне 2325 пунктов.
На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 113500 п. и 112000 п. Закрепление под последним усилит продажи в инструменте с целями 110000-108000 пунктов. Для возвращения к росту фьючерсу нужно снова закрепляться над уровнем 115000 пунктов.
По итогам формирования нового правительства "чуда" не случилось, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Это значит, что, несмотря на заверения о свободном рублевом плавании, Центробанк и Минфин продолжат оказывать влияние на рынок с помощью покупок валюты для финансового ведомства, служащих сегодня фактором давления на рубль. Его ослабление будет способствовать лучшему наполнению бюджета, для исполнения намеченных в перспективе масштабных вливаний в социальную сферу и инфраструктурные проекты.
Инаугурация поставила точку в выборных мероприятиях в РФ, к которым были “приурочены” последние санкции. После некоторой паузы возможно ожидать новых сюжетных поворотов, к примеру, связанных с предстоящим в июне чемпионатом мира по футболу.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,93 укрепившись на 0,68% по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает отметка 63, поддержки расположены на 62,50 и 61,70.
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