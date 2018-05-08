Индекс Мосбиржи откроется снижением на 0,5%

Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с понижением до 0,5%, вблизи отметки 2285 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2280, 2270 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 2300, 2310 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,33%) и РТС (+0,63%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Как и в ходе пятничных торгов, они открылись с заметным разрывом верх и провели весь остаток торгового дня в состоянии консолидации на позитивной территории. Явную поддержку локальному рынку оказало очередное обновление долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Вчера они сумели ненадолго превысить отметку $76 за баррель на опасениях выхода США из так называемой «иранской ядерной сделки». Вместе с тем, основные фондовые индексы в Европе и в США также продемонстрировали умеренное повышение.

Весьма предсказуемым, но значимым внутренним событием стала состоявшаяся церемония официального вступления в должность вновь избранного президента России. Во второй половине дня стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму предложение по поводу назначения Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. В связи с этим становится очевидным, что российская внутренняя и внешняя политика не претерпит радикальных изменений в обозримом будущем. Указанные новости не вызвали заметной реакции на отечественном фондовом и валютном рынках.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 14 п., или 1,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС. На фоне умеренного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Несмотря на очередное обновление долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть, опережающим однодневным приростом среди отраслевых индексов Московской Биржи выделился сектор Металлов и добычи MICEXM&M (+0,98). Намного сильнее рынка закрылись включенные в него бумаги ММК (MAGN RM, +2,71%), НЛМК (NLMK RM, +2,34%), Алроса (ALRS RM, +2,11%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1,40%), Распадская (RASP RM, +1,24%).

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, +2,55%) продолжили коррекционный отскок от достигнутого на прошлой неделе долгосрочного минимума. Интерес к указанным акциям подстегнуло заявление главы эмитента Николая Токарева о том, что «Транснефть» готова выплатить дивиденды в объеме, соответствующем 50% чистой прибыли по МСФО за 2017 год. Окончательное решение по этому поводу будет принято в правительстве РФ.

Заметным событием во втором эшелоне стало сильное повышение стоимости низколиквидных бумаг Ленэнерго-ао (LSNG RM, +5,79%), Ленэнерго-ап (LSNGP RM, +5,18%). Спекулятивные покупки в них были связаны с ожиданиями результатов состоявшегося вчера заседания совета директоров эмитента. В повестке дня указанного мероприятия значился вопрос об утверждении рекомендаций по поводу величины дивидендов по акциям ПАО «Ленэнерго» за 2017 год.

Несмотря на вчерашнее улучшение настроений на нефтяном рынке, существенно слабее индекса МосБиржи закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, -0,79%), Татнефть-ап (TATNP RM, -0,88%), Новатэк (NVTK RM, -1,53%). Вероятно, слабость указанных акций носила коррекционный характер, поскольку в минувшую пятницу они продемонстрировали опережающий прирост.

Дополнительным негативом для акций «Татнефти» послужила публикация производственных показателей эмитента за 4 месяца 2018 года. За указанный период предприятия Группы «Татнефть» сократили суммарный объем добычи нефти на 114 тыс. тонн, или примерно на 1,2% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Сократились и объемы нового бурения. С начала текущего года было построено и сдано 182 скважины, против 241 скважины за первые 4 месяца 2017 года.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, -0,45%), МосБиржа (MOEX RM, -0,45%), Polymetal (POLY RM, -1,76%), RUSAL plc (RUAL RM, -0,85%), ENPL-гдр (ENPL RM, -3,05%), ФосАгро (PHOR RM, -0,60%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent в противовес сильному вечернему приросту подешевели на 1%. Фьючерсы на золото лишь незначительно понизились в цене на 0,15%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0,15%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%.

С учетом вечернего отката фьючерсов на нефть от своих долгосрочных максимумов, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать скорее как негативное. Кроме того, аргументом в пользу слабого открытия локального рынка выступает заметное вечернее падение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС.