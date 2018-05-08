Инвесторы ждут новостей о составе правительства

В первой половине дня рынок довольно активно подрастал на фоне дорожающей нефти и позитивного внешнего фона. Однако уже во второй половине дня поступила информация о первых кандидатурах в новое правительство России. Главная мысль состояла в том, что никаких положительных неожиданностей не случилось. Продвижение А. Силуанова на пост вице-премьера говорит в пользу таких мер, как повышение налогов, а также пенсионного возраста. Т. Голикова в качестве вице-премьера по социальным вопросам может навести порядок с лишними расходами в этой сфере. В остальном новый состав нельзя назвать либеральным или мобилизационным.

Дорогая нефть помогла большинству бумаг нефтегазового сектора завершить день в плюсе: «Газпром» (+0,22%), «Роснефть» (+0,39%), «ЛУКОЙЛ» (+0,32%), «Газпром Нефть» (+2,48%). Позитивным для «Роснефти» также является новость о том, что Glencore и QIA отказались от продажи 14,16% акций компании китайской CEFC. Вполне вероятно, что это связано с новой стратегией компании, которая будет стремиться к увеличению дивидендных выплат и росту прибыли за счёт сокращения расходной части, в том числе долга. У металлургов появились поводы для оптимизма. Экспорт стали в страны Евросоюза, по словам председателя экономического объединения производителей стали Ханса Юргена Керкхоффа, вырос в I квартале на 139%: ММК (+2,71%), НЛМК (+2,34%), «Северсталь» (+0,29%). В лидерах роста и падения также оказались: «Кузбасская топливная компания» (+3,61%), привилегированные «ТрансНефть» (+2,55%), «Интер РАО» (+2,17%), Yandex (+2,16%), а также GDR En+ (-3,05%), Polymetal (-1,76%), «НОВАТЭК» (-1,53%), привилегированные «Татнефть» (-0,88%).

Рубль слабел в течение дня. На коротких отрезках ему удавалось сократить свои потери, реагируя на высокие цены на нефть и объявление кандидатуры нового премьер-министра. Меж тем, баррель Brent подорожал уже до 4780 рублей, что является рекордным уровнем. Одним из главных факторов давления на рубль остаётся политика Минфина, которая предусматривает покупку валюты на дополнительные нефтегазовые доходы. 3 мая ЦБ РФ купил для ведомства валюту на 18,9 млрд рублей. В период с 10 мая по 6 июня Минфин направит на покупку валюты 322,8 млрд рублей по сравнению с 240,9 млрд рублей в предыдущий период. Таким образом, ежедневно на покупку валюты будет выделяться до 16,1 млрд рублей. В стабильные дни подобные объёмы не оказывают существенного давления на рынок, но в периоды повышенной тревожности способны привести к существенным движениям. По макроэкономическим основаниям рубль остаётся крайне перепроданным и должен быть ближе к значениям 54-56 за доллар. Однако даже попытки двинуться в сторону 60 пока кажутся достаточно бесплодными.

Торги в США завершились ростом индексов. Основной позитив обеспечил сектор энергетики на фоне WTI выше $70 за баррель. Впрочем, после очередного твита президента сектор растерял львиную долю достижений. Д. Трамп заявил о том, что объявит решение по ядерной сделке с Ираном до двух по полудню во вторник. Кроме того, в Пекине проходят американо-китайские переговоры по торговым вопросам. Американская делегация пока не сообщает о каких-либо серьёзных прорывах, но китайская пресса отмечает позитивный характер переговоров. В Вашингтоне встретились представители NAFTA. Ожидается, что данные торговые переговоры завершаться к концу мая. И, наконец, после заседания на прошлой неделе, представители ФРС возобновили свою активность в прессе. Президент ФРБ Ричмонда Т. Баркин отметил, что инфляция остаётся стабильной, поэтому у ФРС нет необходимости ускорять процесс повышения ставки. По итогам торгов DJIA вырос на 0,39% до 24357,32 п., а S&P 500 подрос на 0,35% до 2672,63 п. «Индекс страха», или волатильности, снизился на 0,14% до 14,75 п.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Негативом для отечественного рынка является снижение котировок нефти. Впрочем, нефть выше $75 сложно назвать дешёвой, поэтому негативная динамика цены барреля пока не будет оказывать существенного влияния. Рубль будет относительно стабильным, так как сырьевые валюты демонстрируют слабую волатильность. Источником движений на отечественном рынке будут новости об очередных кандидатах на портфели в правительстве Д. Медведева. В целом, день должен пройти спокойно, хотя сильных поводов для роста пока сложно обнаружить. 8 мая бумаги Polymetal торгуются последний день с дивидендами. Отчитаются ММК, «Юнипро». Советы директоров «Ленэнерго» и «Акрона» могут принять решение по дивидендам.