Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на умеренно позитивном внешнем фоне. Участники рынка будут ожидать решения президента США Дональда Трампа по иранскому ядерному соглашению.

ПРОГНОЗЫ

На фоне дорогой нефти и слабого рубля у российского фондового рынка есть потенциал для роста, но индекс Мосбиржи пока не спешит к 2400 пунктам - штурмовать исторические максимумы, отмечает Роман Ткачук из "Альпари". Он ожидает, что во вторник индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2290-2310 пунктов, а индекс РТС 1150-1160 пунктов.

Российской валюте при поддержке дорогой нефти удалось затормозить укрепление доллара в районе отметки 63 рубля, отмечает Ткачук из "Альпари". Во вторник доллар/рубль проведет торги в диапазоне 62,5-63,5 рубля, евро/рубль 74,4-75,6 рубля, прогнозирует он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что во вторник, скорее всего, рынок будет оставаться "очень тонким", но доллар сохраниться на текущих уровнях 62,5-63,5 рубля.

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Негативом для отечественного рынка является снижение котировок нефти. Впрочем, нефть выше 75 долларов сложно назвать дешёвой, поэтому негативная динамика цены барреля пока не будет оказывать существенного влияния. Рубль будет относительно стабильным, так как сырьевые валюты демонстрируют слабую волатильность", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Во вторник президент США Дональд Трамп должен принять решение по иранскому ядерному соглашению – решение о выходе США из сделки (и последующие санкции в отношении Ирана), которого ожидают некоторые из наблюдателей, может повлиять на обстановку на нефтяном рынке, добавляет Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили понедельника в плюсе, однако рост сдерживали заявления Трампа.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,02-0,09%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пределах 0,12-1,43%.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 75,69 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,63% к предыдущим торгам).

Курс евро колебался на уровне 1,1924 доллара против 1,1922 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок вырос в понедельник по основным индексам на позитиве от западных площадок и нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,33% - до 2297,12 пункта, индекс РТС - на 0,63%, до 1153,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 0,43 рубля – 62,93 рубля, евро - на 0,22 рубля, до 75,01 рубля, следует из данных Московской биржи.