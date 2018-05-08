"Майский указ": вопросов больше, чем ответов

Популистский тон нового «майского указа», подписанного Путиным, разочаровал тех, кто, как и мы, ожидали от Кремля более активного движения в сторону структурных реформ и улучшения инвестиционного климата. Выдвижение Медведева на пост премьер-министра было широко ожидаемо рынком.

Вчера, 7 мая, через пять часов после инаугурации Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.». Этот долгожданный документ должен был сформировать повестку новой экономической политики правительства. Однако указ производит смешанное впечатление, поскольку Путин ограничился объявлением популистских целей, оставив за скобками, как эти цели будут достигнуты.

Вопросов больше, чем ответов

Указ Путина предполагает существенный прорыв в сфере демографии, здравоохранения, образования и уровня жизни населения. В документе также прописаны амбициозные задачи по реализации экономического потенциала и развитию инфраструктуры страны. Однако по факту указ оставляет больше вопросов, чем дает ответов, включая вопрос финансирования таких больших целей. Кроме того, на наш взгляд, большим разочарованием стало отсутствие в документе указаний на изменения во многих сферах, которые инвесторы и рынок считают необходимыми для преобразования российской экономики, включая отношения между государством и бизнесом, защита прав собственности, реформа судебной системы, налогообложение, снижение доли государства в экономике, повышение эффективности и прозрачности госкомпаний.

Правительство подготовит план до 1 октября. В указе говорится, что правительство должно представить детальный план реализации стратегических задач к 1 октября 2018 г. Эта дата совпадает со сроком подачи проекта нового бюджета в Госдуму, т.е. в текущем году бюджетный процесс будет иметь особую значимость, поскольку будет включать корректировки в госрасходах для достижения новых стратегических целей.