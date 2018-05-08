Газпромбанк и "Ростех" станут совладельцами Mail.Ru: негативно

Мегафон, Газпромбанк, Ростех и USM Holdings создают СП “МФ технологии” (МФТ), основной задачей которой будет создание финансовой цифровой платформы. Мегафону будет принадлежать 45%, Газпромбанку – 35%, Ростеху – 11% и USM – 9% акций МФТ. Стоимость СП оценивается в $450 млн: Газпромбанк инвестирует $157,5 млрд, Ростех – $49,5 млн и USM – $40,5 млн. Мегафон внесет в СП 11,5 млн акций Mail.ru класса A (5,23% экономической доли и 58,57% голосующей доли акций в Mail.ru), что предполагает премию 29% к рыночной цене. В итоге Мегафон получит $247,5 млн.

ГДР Mail.Ru упали в цене на 5% сегодня утром. В долгосрочной перспективе мы видим целый ряд рисков и неопределенностей, связанных с изменениями в стратегии компании и с отношением к миноритарным акционерам в новой компании и, таким образом, считаем новость НЕГАТИВНОЙ.