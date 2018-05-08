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Мнения аналитиков

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До конца II квартала бумаги ММК будут торговаться в диапазоне 43-47 руб


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 

Во вторник на рынке в первой половине дня наблюдается отрицательная динамика. Это связано отчасти с внешним фоном. Цена на нефть корректируется сегодня после роста на сообщениях о намерениях Трампа в отношении Ирана.

Отчасти, это реакция на состав правительства. Некоторые ожидания, по всей видимости, не оправдались, и спекулянты фиксируют открытые ранее позиции. Закрытие рынка, возможно, будет в диапазоне 2280-2305 п. по индексу Мосбиржи. Пара USD/RUB торгуется вблизи отметки 63. Я полагаю, что до конца дня курс будет в диапазоне 62,50- 63. На валютном рынке вчера и сегодня низкая торговая активность, но покупки в интересах Минфина составляют около 10% от объема, что может препятствовать заметному укреплению рубля.

На локальном рынке в фокусе отчетность ММК за 1 квартал. Маржа EBITDA сократилась на 3 п.п., до 27,3% при одновременном росте выручки на 5,5% к 4 кв. 2017 года. Причиной опережающего роста себестоимости стало повышение цен на сырье и укрепление рубля. Свободный денежный поток сохранился на прежнем уровне - $145 млн. По сравнению в 1 кв. 2017 г. ухудшения не произошло, продажи и EBITDA выросли на 23%. Долговая нагрузка незначительная, около 0,05х EBITDA. Вследствие этого, компания сохранит уровень дивиденда исходя из расчета 100% свободного денежного потока. Реакция на отчетность слабонегативная. Результаты оказались в рамках ожиданий, однако финансовые результаты ММК были отыграны задолго до их публикации, акции ММК начали расти еще год назад.

Помимо этого, важным фактором является введение пошлин на импорт металлов в США. Существует риск демпинга со стороны мировых производителей и потеря до 10% физического объема экспортных продаж российскими компаниями.

Я полагаю, что до конца 2 квартала бумаги ММК будут торговаться в широком боковом коридоре 43 - 47 руб., а возможно, и выйдут из него вниз.

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