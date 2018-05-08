Биткоин: коррекция перед новым ралли

В понедельник, 7 мая, торги в паре BTC/USD завершились в минусе на 2,98%. За два дня биткоин подешевел к доллару США на 4,37%, до $9370. Если брать падение с $9990 до $9182, то оно составило 8,08%.
На дневном таймфрейме нисходящее движение с $9990 выглядит классической коррекцией, но покупатели после вчерашнего падения до $9182 реагируют на любой шорох его продажами. К примеру, на торгах в Азии во время последнего снижения курса с $9471 до $9305 покупатели, использующие кредитное плечо, сократили лонги с 30,9 тыс. до 30,3 тыс. (-0,5 тыс. BTC).
Их страх мне понятен, потому что после пробоя трендовой линии (2) от минимума $6753 падение цены может ускориться до $8980-$9050. Есть один важный технический момент. Несмотря на пробой трендовой линии, пока цена не принизила минимум $8818 от 1 мая, дневной «бычий» тренд от $6425 считается несломленным.
По-прежнему считаю восходящее движение незавершенным. Не хватает ещё одной «бычьей» волны. Падение цены смешало карты, а после пробоя трендовой линии её восстановление происходит с большим трудом.
Текущая коррекция может стать фазой накопления. Если до падения с $9990 потенциал роста сохранялся до $11000, то сейчас при пробое уровня $10000 по ценовой модели цена может взлететь до $12900. Если покупатели испугаются приходить психологический уровень $10000, вот тогда стоит готовиться к падению курса BTC до $7900.
Метки на графике:
1. Быстрая линия стохастика пересекла медленную.
2. Пробой трендовой линии.
3. CCI сверху вниз пересек +100.
4. Отбой от 61,8%.
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