Управляемая девальвация - прекрасный антисанкционный инструмент и способ наполнения бюджета

Американские биржевые площадки в среду завершили торговую сессию ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,97%, закрывшись на отметке 2697,79 пунктов, Dow Jones вырос на 0,75%, NASDAQ увеличился на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова достигла 3%-ной отметки на фоне очередного предложения Минфином нот на сумму 25 миллиардов долларов.

Заокеанские биржи продолжают торговаться между хорошими отчетами компаний и время от времени возникающими геополитическими рисками, в то время как на фоне растущего доллара emerging markets и их валюты оказались под давлением. Так, по итогам прошедшей торговой сессии индекс развивающихся рынков MSCI вырос всего на 0,1 процента.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 1,76%, закрывшись на отметке $77,35, обновив новые четырехлетние максимумы на фоне решения президента Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки с Ираном и восстановить санкции против исламской республики. Вышедшие данные от Минэнерго США, показавшие снижение запасов сырой нефти на 1,85 млн. баррелей и рекордного за 14 лет снижения запасов дистиллятов, также способствовали продолжению положительной динамики цен на "черное золото".

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $76,45 и $75,05, основная расположена на уровне $72,50. Сопротивления расположены на $77,45 и $78,30.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2301,99 п., прибавив 0,21%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2280 п. Основное сопротивление находится на уровне 2325 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 113800 п. и 112500 п. Сопротивления расположены на 116250 п. и 118000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,22, снизившись на 0,46% по отношению к доллару США.

В настоящий момент корреляции курса рубля и цен на нефть практически не существует, вместо этого мы имеем управляемую девальвацию, которую монетарные власти используют как защитный механизм от санкций и как инструмент для пополнения бюджета в преддверии запланированных масштабных проектов, озвученных президентом России.

Спустя месяц после так называемого "черного понедельника" российская валюта торгуется в рамках широкого диапазона 60-65, где на данный момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 63,50, поддержки расположены на 62,50 и 61,70.