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США ударили по Ирану, нефть бьет максимумы


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 

Цены на нефть бьют максимумы с ноября 2014 года после иранских решений США. Баррель североморского сорта нефти Brent стоит $77,81 и поднимается на 0,8% утром в четверг, легкая техасская нефть WTI торгуется по $71,74. Спред между сортами черного золота снова увеличивается, что может указывать на вероятность в дальнейшем резкого разворота тенденции. Однако на текущий момент рынок явно на «бычьей» стороне, и это позволяет поставить цель движения барреля Brent к $79-$79,50. 

Итак, Вашингтон актуализирует ограничения относительно нефтяного сектора Ирана в среднесрочной перспективе - они могут вступить в силу максимум через полгода, но подготовка начнется уже сейчас. Иран в таком случае ощутит сокращение экспорта нефти, что создаст для картеля ОПЕК новые условия для работы, поскольку придется что-то решать с выпадающими объемами. ОПЕК может увеличить квоту для Ирана, это отчасти сгладит остроту проблемы, но полностью ее, конечно, не решит.

Иранская сторона в данном случае особого стресса в моменте не ощутит: Тегеран продает нефть не только в США, но и в Китай, и в ряд азиатских государств, а также странам Старого света. Сомнительно, что все они дружно сейчас поддержат американское решение. 

Однако сектор сырья будет реагировать на эту информацию ярко и остро вне зависимости от того, как себя поведут другие ключевые покупатели иранской нефти. Баррель сейчас настроен спекулятивно, отчасти это поддерживается публикуемыми данными по запасам энергоносителей в США (снижение запасов нефти за неделю, согласно отчету EIA, составило 2,2 млн баррелей).

Заметно расширение бэквордации, когда ближний контракт значительно дороже дальнего - разница между ними уже более $8. Это может быть сигналом о том, что покупатели, несмотря на свой текущий азарт, тщательно хеджируются от вероятных рисков падения цены.

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